الصدر يصدر كتابه الجديد جعجعه ولا طحين

3 ملايين دولار ثروة قطة المصمم العالمي كارل لاغرفيلد

لندن – الزمان

بعد وفاة مصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، تساءل كثيرون عن مصير قطته المدللة “شوبيت ” التي طالما تمتعت بحياة البذخ.

ولكن لا يجب على القطة أن تقلق، إذ يحق لها الحصول على حصة من أموال لاغرفيلد الذي أكد سابقا “أن لديها حسابا مصرفيا خاصا بها”. وبحسب تقارير صحفية، فقد تحصل “شوبيت ” على 3 ملايين دولار من ثروة المصمم الشهير المقدرة بحوالي 200 مليون دولار. شوبيت ” هي قطة سيامية تلقاها لاغرفيلد كهدية من إحدى عارضات الأزياء. ومنذ ذلك الحين، حرص المصمم على مشاركة صور قطته المفضلة مع متابعيه.

وظهرت “شوبيت ” في أغلفة المجلات العالمية و شاركت في عدة حملات إعلانية لمنتجات تجميل وسيارات. وقد استطاعت بفضلها جني أكثر من مليوني دولار خلال عام واحد فقط. ولا ينتهي الدلال عند هذا الحد، فالقطة ” شوبيت” لا تبقى وحيدة على الإطلاق، إذ يسهر خادمان على راحتها على مدى 24 ساعة.

كما أنها لا تأكل على الأرض بل في أطباق من علامة “غويارد” العالمية، وعلى مائدة يعدها طاه خاص.

ولديها مصفف شعر يعتني بجمالها، بالإضافة لمجموعتها الخاصة من القلائد. كذلك تتملك القطة حسابا على انستغرام و تويتر ويتابعها أكثر من 270 ألف متابع. وقد نشر الحساب الخاص بالقطة على انستغرام صورة لها وهى ترتدي قبعة سوداء. وكتب على الصورة “شكرا للجميع على التعازي، ولكن قلبي الآن منفطر وأمر بفترة حداد.