الصدر يدعو إلى وضع حد للإعتداءات الإسرائيلية

النجف – سعدون الجابري

دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، الدول العربية والاسلامية إلى غلق سفارات اسرائيل لوضع حد للاعتداءات الصهيونية في فلسطين.وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس انه (بعد ما شهدته بعض المدن الصهيونية من مظاهرات ضد ساستها وسياساتهم، سارع كبير الشر نتنياهو إلى اللعب على الوتر الحساس كما يعبرون، فأثار العنف في القدس الشريف والأقصى ليتخلص من مناوئيه ومعارضيه)، واضاف ان (سلسلة الاعتداءات الصهيونية ضد المقدسات الدينية في فلسطين الجهاد والإباء، لا بد من وضع حد لها)، مؤكدا ان ( أول الحلول هو قيام الدول العربية والإسلامية بالإسراع بغلق السفارات الصهيونية في الدول التي فيها سفارة الشر)، واستدرك الصدر (اذا لم ينفع، فلا بد من موقف جاد آخر)، وتابع (أسأل الله أن يحمي مقدساتنا ويحفظ أهلنا في فلسطين المحتلة كافة ويدفع المخاطر عن المجاهدين فيها). وواصل الكيان الصهيوني استهداف مواقع في قطاع غزة ، بينما دوت صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة وسط إطلاق رشقات صاروخية عليها من القطاع. وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق ،ضرب نفقين وموقعين لتصنيع الأسلحة تابعة لحركة حماس في القطاع . وقال بيان ان (الطيران الحربي استهدف موقع رعد بحي التفاح شرق غزة بأكثر من 12 صاروخا، وموقع بدر جنوب غرب غزة بـنحو 4 صواريخ وموقع القسطل في بدير البلح بأكثر من 8 صواريخ، كما استهدف القصف موقع القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وموقع صلاح الدين بمحافظة الوسطى، وأرضا زراعية برفح قرب الحدود الفلسطينية المصرية). وفي لبنان ،أعلن الجيش ،العثور على راجمة بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق في منطقة حدودية جنوباً، بعد ساعات من شنّ اسرائيل غارات رداً على صواريخ استهدفتها واتهمت مجموعات فلسطينية بالوقوف خلفها. وقال الجيش في بيان إن (وحداته عثرت في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها). (تفاصيل ص4).