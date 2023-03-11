الصدر يجمّد عمل التيار والسرايا في ديالى

النجف – سعدون الجابري

قرر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، تجميد عمل سرايا السلام في محافظة ديالى. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تظهر رد الصدر على إتمام لجنة متابعة سير العمل في المحافظات أعمالها بديالى وتوجهها إلى البصرة ان (عمل السرايا في ديالى مجمد، ولا يحق لأحد أياً كان أن يتكلم باسم السرايا)، مضيفا (حتى عمل التيار في المحافظة مجمداً وإلى إشعار آخر). والقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ،القبض على ثلاثة مطلوبين في ديالى.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارزها مستمرة بعملياتها الأمنية لمتابعة العناصر المطلوبة، للقصاص منهم وتجفيف منابعهم وبعمليات استباقية مختلفة استندت إلى الدقة في التنفيذ نتج عنها القاء القبض على ثلاثة دواعش مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب)، واشار الى ان (هؤلاء نشط عملهم داخل تلك العصابات في تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية وملابس ووقود وتقديم المعلومات عن تحركات القوات الأمنية ونصب العبوات الناسفة على طريق البساتين في قرية زاغنية وتفجير مركبة مفخخة في المنطقة ذاتها، فضلا عن كونهم من ضمن المشتركين في اغتيال اثنين اهالي منطقة بعقوبة). وانتشرت قوات خاصة قادمة من بغداد في مناطق ديالى بعد توجيهات القائد العام ببسط الامن وانفا القانون عقب خروقات امنية شهدتها المحافظة (تفاصيل ص 2).