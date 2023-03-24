الصدر يأمر قياديي التيار عدم السفر خلال رمضان لمناقشة قضايا مهمة

ممثّلو كركوك يقاطعون جلسة اليوم والمدنيّون يعتصمون أمام البرلمان

بغداد – قصي منذر

قرر ممثلو كركوك في البرلمان ، مقاطعة جلسة البرلمان اليوم السبت لاكمال التصويت على باقي فقرات قانون الانتخابات. وطالب ناشطون وحركات وتيارات مدنية ،بالاستعداد لتنظيم اعتصام امام مبنى البرلمان تعبيرا عن رفضهم للقانون. وقال النائب عن عرب كركوك مهمين علي الحمداني في بيان امس ان (ممثلي المحافظة وهم وصفي العاصي وساهرة الغرب ومنى السبيل ،سيقاطعون جلسة اليوم السبت والمتضمنة اكمال التصويت على قانون الانتخابات)، واشار الى ان (النواب طالبوا ائتلاف ارادة الدولة وبعثة الامم المتحدة بالتدخل العاجل وضمان ادراج المادة 35 لقانون الانتخابات التي تعطي خصوصية لكركوك وتحفظ عراقيتها وتضمن عدم التلاعب بمصيرها الوطني مستقبلا من خلال اجندات وعمليات تزوير قد تؤدي الى تهديد خطير السلم الاهلي والاضرار بالعراق). بدوره ، طالب ناشطون وحركات مدنية ، بالاستعداد لتنظيم اعتصام موحد أمام مبنى البرلمان ، لإظهار حالة الرفض لدى حركات الاحتجاج المدنية في العراق، ضد قانون الانتخابات الذي صُوِّت عليه جزئياً، والذي من المفترض أن تُمرر باقي فقراته اليوم. وقال بيان اللجنة المركزية للتظاهرات أنه (تقرر الاعتصام الموحد لكل المحافظات في بغداد أمام مجلس النواب ، وذلك قبل انعقاد جلسة السبت لتمرير ما بقي من قانون سانت ليغو الذي وصفه بسيئ الصيت)، مبينا ان (الفاسدين حزموا أمرهم على إعادة قوانينهم الانتخابية القديمة ، لكي يضمنوا بذلك بقاء أحزابهم، متجاهلين رأي غالبية الشعب الرافض لذلك)، على حد تعبير البيان .واوضح عضو الحراك الاحتجاجي ضرغام ماجد أن (الرفض لطريقة تعامل مجلس النواب مع الشعب سيستمر، ويثبت هذا البرلمان كل يوم أنه لا يمثل العراقيين، بل يمثل الإرادة الحزبية) على حد تعبيره، واكد ان (المتظاهرين من عموم محافظات العراق سيشاركون في الاعتصام المفتوح ، وأنها أولى الفعاليات المدنية في شهر رمضان). وترفض القوى المدنية ، بما فيها الحزب الشيوعي العراقي، القانون الذي يعتمد آلية سانت ليغو، من دون التردد في إعلان احتمالية توجهها إلى الساحات والميادين للاحتجاج ضد قانون الانتخابات، فيما يخشى الإطار التنسيقي مشاركة التيار الصدري، الذي يرفض هذا القانون أيضاً، بالاحتجاجات في المرحلة المقبلة. وصوّت البرلمان ، فجر الاثنين الماضي، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد، رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية سانت ليغو (طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي)الى ذلك ، دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ، قياديين في التيار الى عدم السفر الى الخارج لوجود امور وصفها بالمهمة و تتعلق بالوضع العام والخاص. وذكر بيان صادر عن مكتبه جاء فيه ان (الصدر وجه بإبلاغ اعضاء في التيار الصدري بعدم السفر الى خارج العراق، خلال شهر رمضان، لوجود امور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص)، واضاف ان (الأعضاء هم الشيخ محمود الجياشي وحيدر الجابري وعون ال النبي والشيخ حسن العذاري وجليل النوري وأحمد المطيري وكاظم العيساوي وومؤيد الأسدي)، وأشار البيان الى ان (وجود اجتماعات عدة مهمة، ألزم الأعضاء المذكورة اسماءهم اعلاه بحضورها).