الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬يقي‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬الامراض‭ ‬

اكتشاف طرائق مبتكرة لتقليل الوزن
باريس – لندن – الزمان
كشفت دراسة حديثة عن أن وجود تاريخ مع الصداع النصفي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري لدى النساء.
وقال الباحثون: إن النساء اللواتي يعانين من صداع حاد متكرر يقل لديهن، بنسبة 30%، احتمال الإصابة بالمرض المزمن مقارنة بالنساء اللواتي لا يحملن أي تاريخ يتعلق بالصداع النصفي.
وأكد الفريق الذي يقوده معهد غوستاف روسي، وهو مركز أبحاث السرطان في فيلجويف بفرنسا، أن النتائج تقدم نظرة ثاقبة للأسباب الأساسية للحالتين، ويمكن أن تساعد الأطباء في تحديد المرضى الذين يجب فحصهم لتحديد مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
ونظر فريق البحث في 74 ألف امرأة فرنسية ممن يعانين من نوبات الصداع النصفي، وكن جزءاً من دراسة فرنسية يديرها معهد غوستاف روسي للبحث في عوامل خطر الإصابة بالسرطانات التي تصيب الإناث. ووجد الباحثون أن النساء المصابات بالصداع النصفي النشط أقل عرضة بنسبة 30% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. فيما،كشفت أحدث الأبحاث الطبية أهمية التمتع بذهن متيقظ لمساعدتنا في التخلص من الوزن الزائد. ووفقا للأدلة السريرية وبعض الأبحاث القائمة، يمكن أن يساعد تيقظ ذهن الشخص في المحافظة على صحته الجسدية والعقلية أو العمل على تحسينها، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يقلل الذهن المتيقظ من أعراض القلق والأداء المعرفي، وقد يؤدي أيضا لتحسين الاستجابة المناعية للشخص.
وأكد الباحثون على أن المبدأ الكامن وراء ذلك يعد بسيطا، حيث يتركز على أن المرء لابد أن يكون حاضر الذهن بالكامل مع التمتع بالتركيز والانتباه على المنبهات الخارجية وتأثيراتها على الجسد والعقل، وبالتالي يمكن أن تساعدنا تقنيات تعليم الذهن على تخفيف آثار الإجهاد واستعادة المزيد من المتعة في التجارب الحالية.
وفى الآونة الأخيرة، اقترح الباحثون أن الذهن يمكن أيضا أن يساعد الشخص في جهوده لإنقاص الوزن.
وتؤكد الدراسة الجديدة، التي أجريت في مستشفى «وارويكشاير» للخدمات الصحية في بريطانيا، على أهمية النتائج المتوصل إليها في جهود إنقاص الوزن بين البدناء.
وقالت» بيترا هانسون» أستاذ الغدد الصماء والأيض «هذا البحث مهم، حيث أظهر أن سلوك تناول الطعام الإشكالي يمكن تحسينه بتطبيق الذهن».
وعكف الباحثون على تحليل حالة أكثر من 53 مشاركا في برنامج مخصص لإدارة الوزن فى مستشفى الخدمات الصحية الجامعي في «وارويكشاير»، ومن بين المشاركين شارك 33 شخصا في 3 تدريبات على الأقل في 4 جلسات تدريبية، والتي علمتهم شحذ أذهانهم أثناء تناول الطعام .. وخلال الستة أشهر التالية، فقد المشاركون الذين حضروا 3 إلى 4 جلسات ذهنية، في المتوسط، 3 كيلوجرامات، في حين خسر أولئك الذين لم يحضروا سوى جلسة واحدة أو جلستين ما معدله 0,9 كيلوجرام.