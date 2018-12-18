الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬له‭ ‬فوائد‭ ‬صحية‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬74000‭ ‬امرأة‭ ‬فرنسية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللاتي‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬نوبات‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬لديهن‭ ‬خطر‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬للإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكر‭ ‬“النمط‭ ‬الثاني”‭. ‬

وتستند‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬إلى‭ ‬مسوحات‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬ولدن‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1925‭ ‬و1950،‭ ‬ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬ضبط‭ ‬وزن‭ ‬الجسم‭ ‬والعوامل‭ ‬الصحية‭ ‬الأخرى‭ ‬أظهرت‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬اعترفن‭ ‬معاناتهن‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬30%‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكر‭ ‬النمط‭ ‬الثاني،‭ ‬الشكل‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمرض‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬جي‭ ‬فاجرازي‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬“المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للصحة‭ ‬والأبحاث‭ ‬الطبية”‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬“فيلجويف”‭ ‬بفرنسا،‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬مثير‭ ‬للدهشة‭ ‬لأن‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬“مرتبط‭ ‬بمقاومة‭ ‬الأنسولين”‭ ‬وهو‭ ‬الشرط‭ ‬الأيضي‭ ‬الذي‭ ‬يكمن‭ ‬وراء‭ ‬مرض‭ ‬السكر‭ ‬النمط‭ ‬الثاني‭.‬

ووفقاً‭ ‬للباحثين،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬18٪‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يتأثرون‭ ‬بالصداع‭ ‬النصفي،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬النساء‭ ‬الصغيرات‭ ‬قبل‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للصداع‭ ‬الشديد‭.‬

ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬أن‭ ‬حالات‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬تتراجع‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬بداية‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنمط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكر،‭ ‬وبعد‭ ‬هذا‭ ‬التشخيص‭ ‬فإن‭ ‬“الوقوع”‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬11٪‭ ‬فقط‭.‬

وشدد‭ ‬الدكتور‭ ‬نوح‭ ‬روزين‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬“مركز‭ ‬الصداع”‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬نورث‭ ‬ويل‭ ‬للصحة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬استرجاعية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الأمراض‭ ‬يساعد‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬التسبب‭ ‬أو‭ ‬الحماية‭ ‬ضد‭ ‬الآخر‭.‬