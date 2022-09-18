الصحف والنُخب والمنظمات الإيرانية تعبر عن صدمتها بمقتل الفتاة الكردية بيد شرطة الاخلاق

طهران‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭-‬‭ ‬لندن‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

العزيزة‭ ‬مهسا،‭ ‬سيتحول‭ ‬اسمك‭ ‬إلى‭ ‬رمز‮»‬‭.. ‬كتبت‭ ‬هذه‭ ‬العبارة‭ ‬تحت‭ ‬صورة‭ ‬لقبرها‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬آسيا‮»‬‭ ‬الاقتصادية‭ ‬كحال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬صدمتها‭ ‬اثر‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬

وخصصت‭ ‬الصحافة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬كل‭ ‬صفحاتها‭ ‬الأولى‭ ‬تقريبا‭ ‬وصفحات‭ ‬بأكملها‭ ‬لهذه‭ ‬المأساة‭.‬

وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬اعتماد‭ ‬الإصلاحية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬أصيبوا‭ ‬بصدمة‭ ‬وهم‭ ‬غاضبون‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الأمة‭ ‬لاحظت‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬عنف‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‮»‬‭.‬

وحذرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬جمهوري‭ ‬اسلامي‮»‬‭ ‬المعتدلة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الانقسام‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬‮«‬السلوك‭ ‬العنيف‮»‬‭ ‬لعناصر‭ ‬الشرطة‭.‬

واتهمت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ايران‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنشرها‭ ‬الحكومة،‭ ‬الإصلاحيين‭ ‬‮«‬باستغلال‭ ‬مشاعر‭ ‬الشعب‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬حادث‭ ‬مؤسف‭ ‬لتحريض‭ ‬الأمة‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬والرئيس‮»‬‭. ‬وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كيهان‮»‬‭ ‬المحافظة‭ ‬المتشددة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حجم‭ ‬الشائعات‭ ‬والأكاذيب‭ ‬التي‭ ‬أثيرت‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬زاد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬نشر‭ ‬الشرطة‭ ‬صور‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬أربك‭ ‬الانتهازيين‭ ‬الذين‭ ‬أرادوا‭ ‬استغلال‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬كاميرا‭ ‬مراقبة‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬ويظهر‭ ‬امرأة‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬وهي‭ ‬تسقط‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬كبيرة‭ ‬مليئة‭ ‬بالنساء‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬تتجادل‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬المسؤولات‭ ‬حول‭ ‬لباسها‭.‬

وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬جوان‮»‬‭ ‬المتشددة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمة‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬حزنها‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬المؤسفة‮»‬‭.‬

واعرب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السينمائيين‭ ‬والفنانين‭ ‬والشخصيات‭ ‬الرياضية‭ ‬والسياسية‭ ‬والدينية‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬السابق‭ ‬وزعيم‭ ‬التيار‭ ‬الإصلاحي‭ ‬محمد‭ ‬خاتمي‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬والمنطق‭ ‬والشريعة‮»‬‭ ‬و»إحالة‭ ‬مرتكبي‭ ‬الحادث‭ ‬على‭ ‬العدالة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬ندد‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬أسد‭ ‬الله‭ ‬بيات‭ ‬زنجاني‭ ‬بكل‭ ‬‮«‬السلوكيات‭ ‬والأحداث‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬المؤسف‮»‬‭ ‬واصفا‭ ‬إياها‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مشروعة‮»‬‭ ‬و‮»‬غير‭ ‬قانونية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القرآن‭ ‬يمنع‭ ‬بوضوح‭ ‬المؤمنين‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬لفرض‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬يعتبرونها‭ ‬دينية‭ ‬وأخلاقية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المخرج‭ ‬أصغر‭ ‬فرهادي‭ ‬الحائز‭ ‬جائزتي‭ ‬أوسكار‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬أجنبي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مهسا‭ ‬اليوم‭ ‬حية‭ ‬أكثر‭ ‬منا‮»‬‭ ‬لأننا‭ ‬‮«‬نائمون،‭ ‬بدون‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬القسوة‭ ‬اللامتناهية،‭ ‬نحن‭ ‬متواطئون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬قصة‭ ‬مشتركة‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬‮«‬شعر‭ ‬بناتنا‭ ‬مغطى‭ ‬بكفن‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬سردار‭ ‬آزمون‭ ‬مهاجم‭ ‬نادي‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬هؤلاء‭ ‬هم‭ ‬مسلمون،‭ ‬فليجعل‭ ‬مني‭ ‬الله‭ ‬كافرا‮»‬‭.‬

على‭ ‬تويتر‭ ‬تصدر‭ ‬وسم‭ #‬Mahsa_Amini‭ ‬باللغة‭ ‬الفارسية‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬حوالى‭ ‬1،5‭ ‬مليون‭ ‬تغريدة‭.‬

وفي‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬عائلة‭ ‬أميني،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيتابع‭ ‬التحقيق‭ ‬حتى‭ ‬توضيح‭ ‬ملابسات‭ ‬القضية‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬ابنتكم‭ ‬هي‭ ‬مثل‭ ‬ابنتي‭ ‬وأشعر‭ ‬وكأن‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬اقربائي‮»‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭.‬

هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬المكلفة‭ ‬السهر‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬بشكل‭ ‬إلزامي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬واجهت‭ ‬انتقادات‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬تدخلاتها‭ ‬العنيفة‭ ‬حيال‭ ‬نساء‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنهن‭ ‬خالفن‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬1979‭.‬

وكانت‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬ايران،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬لطهران‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬عندما‭ ‬أوقفتها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وحدة‭ ‬الشرطة‭ ‬المكلفة‭ ‬فرض‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحجاب‭.‬

بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬تجمع‭ ‬حشد‭ ‬أمام‭ ‬مستشفى‭ ‬كسرى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬طهران‭ ‬الذي‭ ‬توفيت‭ ‬فيه‭ ‬الشابة‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬دخولها‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭.‬

وشددت‭ ‬شرطة‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬احتكاك‭ ‬جسدي‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الضباط‭ ‬وأميني‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬أميني‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬تم‭ ‬اقتيادهن‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬للشرطة‭ ‬لإعطائهن‭ ‬‮«‬تعليمات‮»‬‭ ‬حول‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬‮ ‬وأورد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬أميني‭ ‬‮«‬أغمي‭ ‬عليها‭ ‬فجأة‭ ‬خلال‭ ‬وجودها‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬القاعة‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬ساغيز‭ ‬مسقط‭ ‬رأسها‭ ‬حيث‭ ‬دفنت‭ ‬السبت،‭ ‬رشق‭ ‬سكان‭ ‬مقر‭ ‬المحافظ‭ ‬بالحجارة‭ ‬ورددوا‭ ‬هتافات‭ ‬مناهضة‭ ‬له‭.‬

وشجب‭ ‬مركز‭ ‬مناهضة‭ ‬العنصرية‭ ‬ومعاداة‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬إيران‮ ‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تسلمت‭ -‬الزمان‭- ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬الحادثة‭ ‬وقال‭ ‬البيان‭:‬

تعازينا‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي‭ ‬وإلى‭ ‬الشعوب‭ ‬الايرانية‭ ‬كافة

تمثل‭ ‬وفاة‭ ‬شينا‭ (‬مهسا‭) ‬أميني،‭ ‬موت‭ ‬الأخلاق‭ ‬والأناقة‭ ‬والجمال‭ ‬وموت‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الضمائر‭ ‬الرجعية‭ ‬لحكام‭ ‬إيران‭ ‬وجلاوزتهم‭.‬في‭ ‬حين‭ ‬يرى‭ ‬الكهنوت‭ ‬الاكبر،‭ ‬المستبد‭ ‬المتغطرس،‭ ‬موت‭ ‬نظامه‭ ‬في‭ ‬الشعرة‭ ‬المتدلية‭ ‬من‭ ‬حجاب‭ ‬المرأة،‭ ‬كان‭ ‬الزعيم‭ ‬الروحي‭ ‬للشعب‭ ‬الأحوازي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬شبير‭ ‬الخاقاني،‭ ‬قد‭ ‬عارض‭ – ‬قبل‭ ‬أربعين‭ ‬عاما‭ ‬ونيف‭ – ‬فرض‭ ‬الحجاب‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬مخيرات‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬او‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الحجاب،‭ ‬كما‭ ‬شاطره‭ ‬الرأي‭ ‬الزعيم‭ ‬الروحي‭ ‬للشعب‭ ‬الكردي‭ ‬ماموستا‭ ‬عزالدين‭ ‬الحسيني‭ ‬والزعيم‭ ‬الروحي‭ ‬للأتراك‭ ‬اية‭ ‬الله‭ ‬محمد‭ ‬كاظم‭ ‬شريعتمداري‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ : ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬نقيض‭ ‬رأي‭ ‬الخميني‭ ‬وخامنئي‭ ‬ورفسنجاني‭ ‬وباقي‭ ‬مسؤولي‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬ايضا‭ ‬تعارض‭ ‬بعض‭ ‬الشخصيات‭ ‬الدينية‭ ‬فرض‭ ‬الحجاب‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬فيما‭ ‬ينفخ‭ ‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬آلة‭ ‬القمع‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يخترن‭ ‬نوع‭ ‬ثيابهن‭ ‬بإرادتهن‭.‬

ل‭ ‬وشدد‭ ‬البيان‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬نشهد‭ ‬فرض‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬الإسلامية‭ ‬أو‭ ‬العربية‭ ‬بل‭ ‬يلتزم‭ ‬به‭ ‬البعض‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبته‭ ‬ويعارضه‭ ‬آخرون‭.‬

‭ ‬وختم‭ ‬البيان‭ ‬بالقول‭ ‬ان‭ ‬لنظام‭ ‬المستبد‭ ‬والمتغطرس‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعمدة‭ ‬تتسم‭ ‬بالتمييز‭ ‬العرقي‭ ‬والجنسي‭ ‬والطبقي‭ ‬وإنه‭ ‬يرى‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬المعارضة‭ ‬لهذا‭ ‬التمييز‭ ‬محاولة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬جذوره‭.‬