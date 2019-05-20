الأنواء : أجواء غير مستقرة والحرارة ترتفع خلال يومين

الصحة لـ (الزمان) : نوصي بعدم التعرّض لأشعة الشمس

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اوصت وزارة الصحة المواطنين بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي من المتوقع ان تصل الى 44 مئوية خلال الايام المقبلة . واكد معاون مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة محمد جبر لـ (الزمان) امس ان (الوزارة توصي المواطنين بعدم التعرض قدر الامكان لاشعة الشمس المباشرة ولاسيما في اوقات الظهيرة)، مشدداً على (ضرورة ارتداء الملابس العاكسة لاشعة الشمس وكذلك القبعات والمظلات الشمسية للاشخاص الذين يعملون في مجال البناء وغيرها)، داعيا الى (الاكثار من تناول السوائل ولاسيما عند اوقات الاسحار او الافطار لضمان ديمومة وظائف الجسم من الجفاف)، مؤكدا ان (الشريحة الاكثر عرضة لضربة الشمس هم الاطفال وكبار السن)، وتابع ان (الوزارة لم تسجل حتى الان وخلال جولاتها في المستشفيات اي حالات اغماء او اعياء او حتى ضربة شمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة). ورجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين . وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا مع ارتفاع درجات الحرارة ، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا). بدوره ، توقع منبىء جوي ان تتأثر البلاد بكتلة شبه مدارية حارة وجافة تبدأ يوم الجمعة او السبت المقبلين. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس انه ( من المتوقع ان تتجاوز الحرارة منتصف الاربعينات في الوسط و الجنوب)، مشيرا الى ان (الاجواء تستمر غير مستقرة في الوسط والجنوب وشرق البلاد وفرص زخات الامطار الرعدية واردة في مناطق متفرقه يصعب تحديدها)، واضاف ان (موجة الرطوبة والرياح الجنوبيه الشرقية تخف شدتها في مدن الجنوب حيث تتحول الرياح فيها شماليه غربية). الى ذلك اعلنت خلية مواجهة السيول عن وصول الخزين المائي للبلاد الى 54 مليار متر مكعب). و شهد المسجد الحرام تساقط زخات من المطر الخفيف على المعتمرين ، حيث تسابق المعتمرون وزوار المسجد الحرام إلى توثيق تلك المشاهد. وفي الامارات شهدت مناطق متفرقة اجواء غائمة وممطرة مع تكون السحب الركامية التي يصاحبها البرق والرعد نتيجة لتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوباً بامتداد منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا.وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن (يكون الطقس غائماً مع تكون السحب الركامية الممطرة يصاحبها برق ورعد أحياناً على مناطق متفرقة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار والأتربة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية).