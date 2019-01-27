واشنطن تعلن حالة الطوارئ نتيجة إنتشار المرض

الصحة لـ (الزمان): برامج تلقيح الأطفال مستمرة ولا مخاوف من تفشّي الحصبة

بغداد – الزمان

اكدت وزارة الصحة استمرار حملات تلقيح الاطفال ضمن برامج اللقاحات الروتينية في العراق للحد من امراض الحصبة وشلل الاطفال ،مشيرة الى ان حملات التوعية تسهم بالتعريف عن مخاطر هذه الامراض وتدفع الاهالي نحو تلقيح اطفالهم ،فيما اعلنت واشنطن حالة الطوارئ جراء تفشي مرض الحصبة واصابة اكثر من عشرين شخصا معظمهم من الاطفال.

نتيجة الحملات

وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) امس ان (الوزارة تسجل سنويا بعض الاصابات بمرض الحصبة ونادرا ما تؤدي الى مضاعفات نتيجة الحملات التي تجريها الملاكات الصحية لتلقيح الاطفال ضمن البرامج الروتينية في العراق)،واضاف ان (الحصبة مسيطر عليها ولا توجد مخاوف من تفشي المرض )،وتابع مطلك ان (هناك جهودا لمكلات الوزارة بشأن هذا الموضوع من خلال اجراء الحملات التوعوية للمواطنين وحثهم على الالتزام بجدول اللقاحات الوطني للحد من الاصابة بالمرض). واعلنت واشنطن حالة الطوارئ جراء تفشي مرض الحصبة وإصابة أكثر من عشرين شخصا فيها معظمهم من الأطفال. وقال حاكم واشنطن غاي إنزلي في بيان امس إن (الحصبة يمكن أن تكون مرضا مميتا للأطفال الصغار)،مؤكدا (وجود أكثر من 26 حالة إصابة في واشنطن ما سبب خطرا كبيرا على الصحة العامة من الممكن أن ينتشر إلى مناطق أخرى).

وبدأ تفشي المرض قرب بورتلاند مطلع العام وانتشر بسرعة إلى مقاطعتي كلارك وكنغ القريبتين وكلاهما في واشنطن.وحض مسؤولون صحيون الأشخاص المصابين بالمرض على عدم زيارة المدارس والكنائس وعيادات الأطباء والمتاجر والمطارات.وأوضحوا أن (معظم المصابين بالمرض من الأطفال والعديد منهم لم يتلقحوا ضد المرض)،وأضافوا أن (تفشي المرض قد يكون ما زال في بداياته،إذ أن مدة حضانة الفايروس المسبب له تستمر بمعدل 14 يوما ويمكن للمصابين أن ينقلوا المرض إلى الأخرين قبل أربعة أيام من ظهور الطفح الجلدي عليهم أو بعد أربعة أيام).

وتظهر أعراض طفح جلدي على المصابين بالمرض ويتسبب بإسهال حاد والتهاب رئوي وفقدان الرؤية وقد يؤدي في النهاية إلى الموت. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت القضاء على المرض عام 2000 بيد أنه ظهرت حالات إصابة بعد هذا التاريخ ارتبطت بحالات وافدة وعدم التلقيح ضد المرض.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية في تشرين الثاني من ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة في العالم بنســـــــبة أكثر من 30 في المئة في عام 2017 بالمقارنة مع العام السابق وترجع أسباب ذلك جزئيا إلى عدم تلقيح الأطفال ضد المرض.

وكانت اوربا قد سجلت ارتفاعا قياسيا بمرض الحصبة حيث شهدت الأشهر الستة الأولى من العـــــــام المنصرم 2018 إصابة 41 ألف شخــــــص توفي منهم 37 حالة مقارنة بإصـــــــــابة 23927 حالــــــة عام 2017 وإصـــابة 5237 حــــــالة عام 2016.

سفر أشخاص

وعزا خبراء هذه الزيادة الى تراجع عدد الأشخاص الذين يحصلون على التطعيم. وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن (تفشي المرض في البلاد يرجع إلى حد كبير إلى سفر أشخاص إلى مناطق في القارة الأوروبية يتفشى فيها المرض) . واكدت نيدريت أمير أوغلو من منظمة الصحة العالمية ان (كل شخص ضعيف المناعة مازال عرضة للإصابة بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه كما يتعين على كل الدول مواصلة الدفع قدما لتدابير زيادة التغطية ورأب فجوة المناعة). وتوصي هيئة التأمين الصحي البريطانية بتطعيم جميع الأطفال بلقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية اعتبارا من الأيام الأولى للولادة وقبل سن الالتحاق بالمدرسة.