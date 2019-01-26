مواطنون يطالبون بضمان جودة الأدوية لتفويت الفرصة على المتاجرين

الصحة لـ (الزمان): إجراءات رادعة بحق المخالفين من أصحاب الصيدليات غير المجازة

بغداد – مروان السالم

كشفت وزارة الصحة عن اجراء حملات تفتيشية واسعة بالتعاون مع نقابة الصيادلة على الصيدليات داخل المستشفيات الاهلية ومذاخر الادوية المخالفة للتعليمات ،فيما طالب مواطنون الجهات المعنية بضمان جودة الادوية المستوردة ومتابعة اسعارها لتفويت الفرصة على المتجارين من اصحاب النفوس الضعيفة الذي يستغلون المرضى . وقال مدير اعلام الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) امس ان (هناك حملات مشتركة من خلال دائرة التفتيش قسم المؤسسات الصحية غير الحكومية لمتابعة المذاخر والصيدليات واماكن البيع العشوائي واحيانا تكون فرق خاصة بالوزارة)،واضاف ان (العقوبات توجه حسب نوع المخالفة وتكون بالغلق المؤقت او مصادرة المادة الدوائية الى سحب الرخصة واحيانا تحال للقضاء وتشمل تلك الاجراءات الصيدليات الموجودة داخل المستشفيات الاهلية وكذلك مذاخر الادوية).

صيدليات وهمية

من جهته ، قال مدير الادارة في النقابة معتز عارف لـ (الزمان) امس ان (فرق التفتيش في الوزارة تتابع بأستمرار الصيدليات الوهمية وغير المجازة او المرخصة رسميا كونها تسببت بعمليات نصب واحتيال واستغفال المواطنين)،واضاف ان (التعامل مع هذه الحالات يكون وفق اجراءات رداعة حيث يتم غلق الصيدلية او احالة صاحبها الى القضاء لينال جزائه العادل)،مؤكدا (ضبط بعض الصيدليات المرخصة ببيع الادوية الممنوعة واخرى تقوم بيعها بأثمان باهضة بهدف تحقيق مكاسب وارباح على حساب المرضى ،اذ يتم التعامل مع تلك الحالات بغلق الصيدليات ومحاسبة اصحابها المخالفين للتعليمات)،ولفت عارف الى (وجود تنسيق عال مع المفتشين في الوزارة لاجراء جولات متفرقة في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد لجرد أسماء الصيدليات الموجودة في الحاسبة المركزية)،وتابع ان (لجان الانضباط في النقابة كان لها دورا بارزا للتصدي لمثل هذه الحالات والحد منها). فيما طالب مواطنون الجهات المعنية بتفويت الفرصة على المتاجرين من اصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون المرضى من خلال ضمان جودة الادوية وتحديد اسعارها. وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس ان (هناك بعض الصيدليات تقوم بغش المرضى وبيع ادوية لهم على انها من مناشئ عالمية ولكنها بالحقيقة مقلده وفي بعض الاحيان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال حيث تسببت بعضها بأعراض جانبية على المريض).مؤكدين ان (هذا التصرف لا يتناسب تماما مع المهنة الانسانية ويسيء للاخرين لان التلاعب بحياة الانسان من خلال اعطاء ادوية وعلاجات غير الصالحة يعود بالضرر على المريض).

واضافوا ان (هناك تفاوتا بالاسعار بين صيدلية واخرى بالاضافة الى تنوع شركات الادوية ومن مناشئ مختلفة يؤدي الى تشويش المرضى ولا يستطيع حينها التمييز بين النوعية الجدية من المقلدة)، مطالبين الجهات الرقابية في الوزارة بـ (متابعة مستمرة للصيدليات واتخاذ اجراءات رداعة بحق المخالفين حتى يكون عبرة للاخرين فضلا عن اجراء زيارات تفتيشية مفاجئة واخذ عينات دوائية والتأكد منها للحفاظ على صحة المواطن من الادوية منتهية الصلاحية والتي اصبح من السهولة التلاعب بتاريخ انتاجها ومدة انتهاء الصلاحية).

حملات تفتيش

وازدادت في الاونة الاخيرة شكاوى المواطنين بشأن جشع بعض الصيدليات ،حيث نفذت دوائر الصحة في بغداد حملات تفتيش على الصيدليات ومذاخر الادوية اسفرت عن اغلاق نحو 500 صيدلية غير مجازة رسمياً ،كما قامت لجنة مشتركة من مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة بحملة ضبط وتوقيف ضد أصحاب الصيدليات في محافظة صلاح الدين وجاءت الحملة على خلفية البلاغات والمعلومات الواردة الى المكتب بشأن وجود صيدليات غير مجازة يديرها أشخاص غير متخصصين ولا يمتلكون صفة رسمية لممارسة المهنة،فضلا عن قيام بعضهم ببيع أدوية ومواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام ,وعلى اثر ذلك استحصل المكتب أمراً قضائياً من قاضي تحقيق محكمة قضاء بيجي بالتحري والقبض على المتورطين بالتنسيق مع قسم مكافحة الجريمة المنظمة أسفرت عن القبض على أصحاب ثلاث صيدليات وضبطهم متلبسين بالجرم المشهود بفتح صيدليات دون ترخيص رسمي وبيع أدوية منتهية الصلاحية.

ويعد القطاع الصحي في العراق من اهم القطاعات التي توفرالخدمة الطبية للمواطن وفي ظل الاوضاع المتردية التي يشهدها العراق بعد عام 2003 يعاني القطاع الكثير من المشكلات والمعوقات التي ادت الى تراجعه مما اثر سلبا على حياة المواطن بسبب مزاولة بعض الاشخاص المهنة من الذين لا يمتلكون شهادات رسمـــــــية عن طريق شراء الاجـــــازات من ذوي الاختصاص بهدف تحقيق ارباح خيالية واستغلال المريـــــــض ببيع له دواء يفــــــوق سعره ثلاثة اضعاف .