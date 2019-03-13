تحذيرات من إنتشار جديد للفايروس

الصحة لـ (الزمان): إجراءات إحترازية لمواجهة خطر اللإنفلونزا

بغداد – الزمان

اكدت وزارة الصحة والبيئة وجود خطط واجراءات احترازية لمواجهة خطر تفشي الانفلونزا، مشيرة الى ان العراق لم يسجل في الوقت الحالي اي اصابات في الفايروس. وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف البدر لـ (الزمان) امس ان (المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الامراض الانتقالية يتابع وبشكل مستمر موضوع الانفلونزا وبانواعها الموسمية والوبائية حال حدوث اي تفشي بالفايروس)، واضاف ان (هناك اجيالا عديدة من هذا الفايروس تظهر بين مدة واخرى واحيانا تكون وبائية ، وبدورنا نتابع ذلك الموضوع واتخاذ الاستعدادات اللازمة في حال تسجيل اي حالة يتم عزلها لغرض معالجتها)، مؤكدا ان (العراق لم يسجل في الوقت الراهن اي اصابة بالفايروس)، وتابع البدر ان (هناك اصابات تحدث بالانفلونزا الموسمية في جميع العالم وفي بعض الاحيان تصل الى وفاة المصاب نتيجة ضعف المناعة). بدورها ، قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم سيواجه حتما انتشارا جديدا للإنفلونزا ويحتاج للاستعداد للدمار المحتمل الذي يمكن أن يسببه ذلك وعدم الاستهانة بالمخاطر. وقالت المنظمة خلال استعراضها خطة عالمية لمكافحة المرض الفايروسي واتخاذ التدابير الوقائية قبل انتشار عالميا إن (ظهور وباء جديد أصبح مسألة وقت وليس مجرد احتمال)، وأضافت ان (التهديد بوباء الإنفلونزا حاضر جدا ويتعين أن نكون يقظين ومستعدين، فتكلفة انتشار واسع للإنفلونزا ستفوق بكثير ثمن إجراءات الوقاية)، وتابعت ان (هدفيها الرئيسيين هما تحسين القدرات العالمية على المراقبة والاستجابة من خلال حث جميع الحكومات على وضع خطة وطنية لمكافحة الإنفلونزا وتطوير أدوات أفضل للوقاية من المرض ورصده واحتوائه وعلاجه مثل أمصال أكثر فاعلية وأدوية مضادة للفيروسات). ونتج أحدث انتشار للإنفلونزا عن فــــايروس (إتش1إن(1 الذي انتشر في أرجاء العالم في عامي 2009 و.2010 وأظهرت دراسات عن هذا الانتشار أن واحدا من كل خمسة من سكان العالم أصيب في العام الأول وبلغ معدل الوفيات 0.02 بالمئة. ويحذر خبراء الصحة العالميون والمنظمة من خطر تحول الفايروس أكثر خطورة من فايروسات الإنفلونزا وانتقاله من الحيوانات إلى البشر ليصيب مئات الآلاف. وفايروسات الإنفلونزا عديدة ومتغيرة وتصيب نحو مليار شخص كل عام في موسم انتشارها. ومن بين حالات الإصابة هناك ما بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين حالة خطيرة تؤدي إلى وفاة ما بين 290 ألفا و650 ألفا كل موسم.وتمنع الأمصال إصابة البعض وتوصي منظمة الصحة بالتحصين السنوي خاصة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والأكثر عرضة للمرض مثل كبار السن والأطفال.وتشمل خطة المنظمة التي توصف بأنها الأكثر شمولا حتى الآن، إجراءات لمحاولة حماية السكان قدر الإمكان من الانتشارات السنوية للإنفلونزا والاستعداد لمواجهة الوباء.