الصحة في كربلاء – جاسم مراد

لسنا ضد أحد ، ولكن مانرا ه ونسمعه ، يجعلنا ضد الجميع ، فليس من المعقول بالمطلق ، مدينة مثل كربلاء المقدسة ، تبحث ناسها على دواء لمريض ، ومستشفى ومستوصفا طبيا يعطي الدواء ويشفي المريض كل حسب قدرته ، وكل حسب حاجته . فقد تناقلت وسائل الاعلام مؤخرا ، بان مدينة كربلاء التي تستقيل سنويا ملايين الناس لزيارة الامام الحسين ، وناسها على قلة امكاناتهم المعيشية ، يفرشون الارض والبيوت للقادمين الى كربلاء ويعطون كل مالديهم وماذخرت سنون التعب من موارد العوائل ، لايجدون مستسشفى ومستوصف حكومي فيه من الموارد والادوات الطبية تشفي مرضاهم . وتفيد التقارير على لسان مسؤولين في كربلاء ، إن معظم الناس الذين لاحول لهم ولاقوة يلجأؤن مرغمين للمستشفيات الاهلية التي انتشرت بالمدينة تعالج وتبيع الدواء باسعار فلكية , وان معظم المستشفيات والمراكز الصحية التي صرفت لها مليارات الدولارات ظلت عاجزة عن تحقيق اهدافها ، أما بسبب تلكؤا الشركات التي احيلت اليها تلك المشاريع الصحية أو بسبب عدم قدرتها وهروب اصحابها بعد حصولهم على نسب عالية من الاموال أونتيجىة عدم قدرتهم على تنفيذ تلك المشاريع بسبب عدم المعرفة أو التواطؤ . وتنسب تلك التقارير ، الى إن الكثير من إحالات بناء المستوصفات والمشاريع بدأت منذ اكثر من سبع وعشر سنوات ووصلت نسب الانجاز الى اكثر من ستين وسبعين بالمئة وتوقفت نتيجة الاهمال اولا وعدم التزام تلك الشركات المحلية والاجنبية ثانيا، لكون التخصيصات المالية لم تتحقق ، أو إن الجهات المعنية ليست بمستوى الحرص والمتابعة ثالثا ، أو بسبب الفساد. ويلاحظ إن الكثير من المستشفيات الاهلية وتلك التابعة لجهات معروفة انتعشت في كربلاء وتستولي على موارد هائلة من المرضى والمراجعين ، وممن لايستطيع ، عليه النظر الى الله الجليل والى المنائر الذهبيه ليته يستعيد حقوق وجعه . وبالتأكيد لايضيع حق لانسان موجوع تنخر جسده الام المرض . وتؤكد تلك التقارير بان بعض المستسفيات والمراكز الصحية التي انشئت في السبعينات من القرن الماضي اكلها الزمن وتأكلتها ( الارضة ) لابنيتها ولم يزرها أحد من مجلس المحافظة والمسؤولين ويعطف على حالها , بالتأكيد نحن نعيش في زمن ترتفع وتتكاثر فيه المسؤوليات ، لكن تنخر جسد البلد والمواطن الانانية الذاتية والمحسوبية والفساد الذي يعلو فوق الوطن وحقوق المواطن . فكيف يرحمنا التاريخ ، عندما ننظر لكربلاء المجيدة وابناؤها يستقبلون الزوار ويطلبون منهم الاستراحة بعد المشي لمسافات طويلة وهم قادمون لسيد الحقيقة والتضحية والإيمان وفرض العدالة . ماذا سيكتب التاريخ للعوائل الكربلائية التي تفتح ابوابها للجميع لتأكل منها رغيف خبز وهي مسرورة ، في حين لاتملك قيمة دواء لمريض من ابنائها ، ولاتجد مستشفى حكوميا يليق بحضراتهم . بئس الذين يتزودون بالدولارات من وجع اطفال كربلاء , وبئس من يحكي عن العراق وهو يدفن ابناءه برمال المأسي . إن الوقائع تؤكد بأن أزمة الصحة في العراق لاتختلف عن ازمة المياه في البصرة ولاعن أزمة الكهرباء ، لكن تختلف عنهما في الشكل والجوهر ، فتلك الازمات تشوي الاجساد ، أما أزمة الصحة فتقضي على العقول والاجساد ، وهذا الأمر يؤسس بأن ليس العراق ككيان ودولة ومؤسسات مستهدفا ، وإنما الانسان هو المستهدف ككيان بشري ، وخاصة الطفولة ، ولعل اشارات وزارة الصحة بهيكليتها الجديدة قد اوضحت خطورة ذلك إذا لم يتم معالجة الامر بالادوية المسيطر عليها وانشاء عديد المستشفيات واعادة العمل بالمستشفيات المتوقفة . وليس من المعقول ونحن في القرن الجديد أن تكون النسبة المالية المصروفة للفرد العراقي من الموازنة هي مئة وعشرون دولارا في السنة . فإذا لم يتم تدارك هذا الوضع ومساعدة البرلمان ورئاسة الوزراء لوزارة الصحة الجديدة وزيادة حصة وزارة الصحة من الموازنة للعام الجديد ، فإن الانسان العراقي سيدخل في أزمة من الصعب معالجتها لاحقا..