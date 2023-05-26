الصحة في العراق الى اين !! – علي فالح الزهيري

جائز كل شيء ممكن أن تتوقعه بحياتك في ظل غياب الرقابة, والقانون, اتجاه الواقع الصحي في العراق, فلا توجد أهمية وقيمة لحياة المواطن, الذي بات مجبرا على اللجوء للمؤسسات الصحية الأهلية, سيئه الصيت, وهذا بسبب تردي الخدمات في الواقع الصحي في مستشفيات ومؤسسات وزارة الصحة, فهي منذ عقود كثيرة, وبعد كل ما صرف, وما يصرف من “موازنات جبارة ” لا تزال على ما هي عليه من سيء الى اسوء, على عكس الواقع الصحي للمستشفيات, والعيادات, والصيدليات, والمذاخر الأهلية فكل شيء متوفر بها حتى الممنوع, وهذا الواقع لمن يدفع الأموال, التي تكلف الكثير, حتى تكسب صحتك وعافيتك, اما اذا كنت فقيرا فلا خيار لك سوى مستشفيات وزارة الصحة, والله هو الشافي والمعافي, “وهذا واقع مر وحقيقة مؤلمة” يعرفها كل العراقيين.

ولو قارنا بين المؤسسات الحكومية والأهلية في ملف الصحة, نجد أن الخدمات في المستشفيات والعيادات الاهلية, افضل بكثير من الحكومية, و الأدوية في الصيدليات الاهلية افضل وارقى الأدوية من صيدليات وزارة الصحة, ولكن هناك جانب يتساوى بها الاثنين, وهي دفع الاموال, اضافة الى ذلك هناك أساليب يمارسها الكثير, تجد نفسك مجبر ان تذهب للمستشفيات ,والعيادات الخاصة والصيدلياتها, وكل هذا بسبب السياسة, والساسه ,والفساد, والفساد الأخلاقي, وغياب الضمير, والجشع ,والطمع وغياب الرقابة والقانون ,ويوجد في العراق ما يؤكد ذلك, فالواقع الصحي “مليء بقصص وحكايات لا مثيل” لها ذهب ضحيتها الكثير من العراقيين ,ولأسباب منها قلة الخدمات, والمتابعة, والإهمال ,وغياب المحاسبة والدور الرقابة.وهنا نتساءل ما هو المانع من تقدم المؤسسات الصحية الحكومية, لكي تصبح افضل من المؤسسات الصحية الأهلية ,وهيمنتها ؟هل الفساد هو السبب؟ وما هو المانع من القضاء عليه ؟أم هناك جهات سياسية واخرى خارجية تقف خلف ذلك ؟والى متى يبقى العراقيون بلا خدمة صحية حقيقية؟ ولماذا مؤسسات وزارة الصحة وكذلك الاهلية بلا رقابة؟ والمواطن مصيره الموت بدلا من الحياة؟.اذن يجب على الحكومة السوداني ان تثبت صدق نواياها اتجاه برنامجها الحكومي, للنهوض بالواقع الصحي, وأن تفعل الرقابة والمحاسبة, ومحاربة الفساد في الجانبين الحكومي والأهلي ,”فالاسعار في المؤسسات الأهلية كبيرة ومتفاوتة بشكل مخيف” كذلك العمل على جعل القطاع الحكومي يوازي القطاع الصحي الأهلي, وهذا من الصعب , ولكن غير مستحيل ,وإلا فلا صحة في العراق ,ولا صحة للمواطن العراقي, ولا صحة لنوايا الحكومة اتجاه المواطن وخدمته…

– بغداد