الحسناوي يطلق مشروع تأهيل مستشفى اليرموك بسعة 380 سريراً

الصحة توجّه بإعداد خطة لتقدير إحتياجات الأدوية والمستلزمات الطبية

بغداد – ابتهال العربي

وجه وزير الصحة صالح الحسناوي، بإعداد خطة لتقدير احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية. وذكر بيان امس أن (الحسناوي ترأس اجتماعاً موسعاً لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات بحضور مديري أقسام الصيدلة تمت خلاله مناقشة متابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي وتوجيهات الوزارة). وأكد الحسناوي على (أهمية تأهيل وإنجاز المشاريع الصحية وافتتاحها بأقرب وقت ممكن لتعزيز الخدمات الصحية في عموم البلاد)، موجهاً (بإعداد خطة من قبل كل دائرة لتقدير احتياجات القطاع الصحي وأولوياته ومتابعة احتياجات المؤسسات الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة ومتابعة التجهيز).

شروط ومعايير

وكشفت نقابة الصيادلة، عن تحديدها شروطاً ومعايير منح الإجازة لفتح المذاخر الطبية. وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (النقابة فرضت شروطاً لفتح المذاخر الطبية وفق القوانين النافذة، التي تتعلق بتوفر حيازة من يفتحها على شهادة الصيدلة وتوفير المكان الملائم لعملية خزن الدواء بأنواعه)، واشار الى ان (تشكيل لجنة خاصة مسؤوليتها متابعة المذخر المراد افتتاحها، الى جانب التحقق من توفر شروط الخزن الملاءمة و السلامة التي يصدر عنها تقرير من مديرية الدفاع المدني، ليتم بعدها منح الصيدلاني إجازة المذخر)، واوضح الهيتي ان (اي صيدلي له الحق في فتح مذخر بشرط حسب القانون)، لافتاً الى (توجيه الصيادلة بضرورة فتح المذاخر بمناطق الأطراف والبعيدة عن مراكز المدن او المناطق الشعبية)، وبشأن شروط خزن الأدوية ذكر ان (اكثر الأدوية تُخزّن حسب المعايير المحلية تحت درجة 30 مئوية، وهو ما توفره أجهزة التبريد في المذاخر)، واضاف ان (الأدوية التي تحتاج الى تبريد بدرجة حرارة 2 الى 8 درجات مئوية، تُخزن بثلاجات لتوفير التبريد المناسب لها اثناء نقلها الى الصيدليات). على صعيد متصل، اطلق وزير الصحة، صالح الحسناوي، تأهيل مستشفى اليرموك بسعة 380 سريراً. وقال بيان امس ان (الحسناوي ناقش مع محافظ بغداد، محمد جابر العطا، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية، صالح ضمد، ومدير عام صحة الكرخ سعد اللامي، مراحل اعمار المستشفى، وآلية العمل لتحسين الخدمات الصحية)، لافتاً الى ان (المرحلة الاولى من الإعمار ستشمل أكثر من 380 سريراً ، من أصل 650 سريراً كسعة سريرية كاملة للمستشفى، تتضمن الطوارئ بسعة 60 سريراً والإنعاش الرئوي وردهات الجراحة العامة والخاصة وردهات الكسور، الى جانب تأهيل أربع صالات عمليات ومنظومات الصرف الصحي والمياه والتبريد والممرات العامة، وكذلك تخصيص قاعات وردهات بديلة تزامناً مع مرحلة الإعمار، لضمان ديمومة واستمرار تقديم الخدمات الصحية).

تطوير مستشفى

واكد الحسناوي ان (مستشفى اليرموك من المستشفيات المهمة في بغداد، وإعمارها يعد ضمن أولويات البرنامج الحكومي، حسب توجيهات رئيس الوزراء، محمد السوداني، التي تقتضي بتطوير الواقع الصحي وتأهيل المستشفيات وإستكمال مشاريع المستشفيات قيد الإنجاز). وتوقعت الصحة، توفير احتياجات العراق من الادوية، وتعزيز الصناعة الدوائية خلال السنوات المقبلة. وذكر المتحدث بأسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الوزارة تعمل على دعم القطاع الصحي بضمن البرنامج الحكومي، حسب توجيهات رئيس الوزراء، لدعم الصناعات الدوائية التابعة للحكومة مثل معمل أدوية سامراء التابع لوزارة الصناعة او القطاع الخاص)، مبيناً ان (تطويرالصناعات الدوائية في العراق يعد من اولويات الحكومة، لتحسين الواقع الطبي، وتشجيع الصناعة الوطنية).

واوضح البدر ان (توفير الادوية سيكون اسرع من الاستيراد، دون الحاجة لشراء الادوية من الدول، ومواجهة تعقيدات الاستيراد والكمارك والشحن البحري، متوقعاً خلال السنوات القليلة المقبلة تحقق نسباً عالية بتوفير احتياجات البلاد من الأدوية). في غضون ذلك، اوضح مدير عام مدينة الطب، حسن التميمي، بشأن الطبيب البنجرجي، الذي القي القبض عليه.

وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الانباء الخاصة بأنتحال الشخص صفة طبيب لعدة اشهر غير صحيحة).

مشيراً الى ان (هنالك اشخاصاً ذوي نفوس ضعيفة، يدخلون الى المستشفيات من اجل السرقة)، واضاف التميمي انه (تم تسليم الشخص المذكورالى الجهات الامنية لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقه).