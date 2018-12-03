الصحة تغلق مذخراً للأدوية والمستلزمات الطبية ببعقوبة

ديالى تعلن الإتفاق على إنشاء سدين في مندلي وقزانية

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت عضو مجلس محافظة ديالى سميرة الزبيديعن تخصيص مبلغ لبناء صفوف اضافية بمدرسة بقضاء المقدادية ، فيما اكدت انها على تواصل مستمر مع كافة ابناء المحافظة .

وقالت الزبيدي لــ (الزمان) امس انه ( تلبية لمناشدة أهالي قرية حسين الخلف الواقعة في قضاء المقدادية ، قمنا بزياره لمدرسة حطين والتقينا بالأهالي للاطلاع على واقعها الخدمي والاجتماعي ومنها الاحتياجات الخاصة بالمدرسة) . واضافت الزبيدي ، أنه ( قمنا بتخصيص مبلغ 47 مليون دينار من مبالغ الإيرادات المحلية الخاصة بمجلس المحافظة لغرض بناء 3 صفوف اضافية في مدرسة حطين ، اضافة الى اكمال تجهيزاتها الكهربائية خدمة لطلبة المدرسة والصالح العام ) . واكدت عضو مجلس محافظة ديالى ، ان (جهودنا مستمرة في خدمة اهالي المحافظة لكافة مناطقها وتلبية احتياجاتهم وفق ما توفر ومتاح لدينا وفي كافة المجالات الخدمية ومنها التربوية) .

واعلنت دائرة صحة ديالى ، ان قسم التفتيش والشكاوى شعبة المؤسسات الصحية الخاصة وخلال حملة تفتيشية على الصيدليات والعيادات الخاصة بقضاء بعقوبة ، اغلق مذخرا للأدوية والمستلزمات الطبية ، مشددا على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين منهم . وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (الزمان)، ان (فريقا من قسم التفتيش – شعبة المؤسسات الصحية الخاصة و مدير شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة الصيدلاني حيدر فواز نجم نفذوا حملة تفتيش صباحية على الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة في قضاء بعقوبة -السوق القديم لمتابعة عمل المؤسسات الصحية الخاصة) . واضاف العزاوي ، انه (تم خلال الزيارة غلق مذخر ادوية ومستلزمات طبية مخالف للشروط والضوابط الصحية و سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين) . ومن جهة اخرى اعلنت دائرة صحة ديالى ، عن إكمال المرحلة الأولى والثانية من مشروع مستشفى سعة 200 سرير في قضاء بلدروز والمتمثلة بانجاز التصاميم الكاملة للمشروع وعلى القرض الياباني . وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (الزمان )، انه (وبتوجيه ومتابعة شخصية من مدير عام صحة ديالى علي حسين التميمي وبالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية تم إكمال المرحلة الأولى والثانية لمشروع مستشفى 200 سعة سرير في قضاء بلدروز والمتمثلة بإنجاز التصاميم الكاملة للمشروع وعلى القرض الياباني ). وأضاف العزاوي ، إن ( قسم الهندسة والصيانة أكمل دراسات الجدوى والأثر البيئي بخصوص المرحلة الثانية للمشروع والمتمثلة بأعمال التنفيذ وسيقوم بتسليمها الى دائرة المشاريع والخدمات الهندسية في وزارة الصحة ، فيما سيتم تنفيذ مرحلة البناء على القرض السعودي بعد إكمال إجراءات الإحالة من قبل وزاره الصحة ) .

بناء سدين

وأعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي ، الاتفاق على انشاء سد “ترساق” ووادي النفط” في ناحيتي قزانية ومندلي بالمحافظة.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ديالى، في بيان تلقته الـ (الزمان) ، أن (التميمي، استقبل مدير عام تشغيل مشاريع الري والبزل ومدير عام شركة العراق ومعاون مدير عام تشغيل مشاريع الري والبزل ومدير الموارد المائية في المحافظة) ، مبيناً ان (اللقاء ناقش التغييرات الجوية التي ضربت المحافظة، بالإضافة الى كمية الامطار التي هطلت على المحافظة، وكيفية الاستفادة منها) . وشدد التميمي حسب البيان ، على (ضرورة الاستفادة من كميات المياه، وعدم هدرها، بالإضافة الى تمريرها في القنوات التي تسهل من عملية خزنتها في البحيرات) ، مشيرا الى ان الجانبان اتفقا بعد اطلاع التميمي، على (انشاء سد ترساق و وادي النفط في ناحيتي قزانية ومندلي ) . ومن جانب آخر كشف المتحدث الاعلامي باسم قيادة شرطة محافظة ديالى العقيد غالب العطيه ، عن اتخاذ حزمة قرارات مهمة في الاجتماع الاستثنائي بين قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي ومدير صحة المحافظة الدكتور علي التميمي. وقال العطيه لــ (الزمان) ،ان (قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي عقد اجتماع استثنائي مع مدير صحة ديالى علي التميمي بحضور رئيس لجنة الصحة في مجلس ديالى نجاة الطائي وكبار ضباط مقر القيادة ومدراء المستشفيات تناولت دراسة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز الانشطة الصحية في ديالى بشكل عام واستثمار الاستقرار الامني في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمــــة للمواطنين ). واضاف العطيه ،ان (الاجتماع خرج بقرارات مهمة جدا ابرزها انهاء ملف عسكرة المستشفيات والمراكز الصحية في عموم مناطق ديالى من خلال منع دخول اي ضابط او منتسب يحمل السلاح الى اي مرفق صحي واعادة العمل بالصيدليات الخافرة في بعقوبة ومراكز المدن الرئيسية وتامين الحماية لها ، فضلا عن تكليف قوة من فوج فض الشغب لحماية المستشفيات لفترة مؤقتة لحين مسكها من قبل قسم حماية المنشآت) .

اعادة العمل

واشار العطية ، الى ان (الاجتماع اتفق ايضا على اعادة العمل بالعيادة الاستشارية المجانية لدعم الفقراء الذين لا طاقة لهم بمراجعة عيادات الاطباء خلال المساء لأول مرة بعد 2003 بالإضافة الى تامين خطوط ساخنة للاستجابة السريعة خاصة بالأطباء لتقديم اي مساعدة لهم كما تم الاتفاق على تحديد زيارات المواطنين للمرضى الراقدين في المستشفيات بعد انتهاء الدوام الرسمي ودعم خطط صحة ديالى في انهاء ملف الصيدليات الوهمية ومكافحة الادوية المغشوشة وتشكيل فريق مشترك لمنع دخول اي شحنة للأدوية دون الحصول على موافقات اصولية من قبل الجهات ذات العلاقة وتخصيص قوة لحماية سيارات الإسعاف القادمة من المناطق النائية) . وتابع ،ان (ما تم الاتفاق عليه يمثل خارطة طريق هي الاكبر من نوعها في ديالى لانعاش الخدمات الصحية في المحافظة بعد الاستقرار الامني مؤكدا بان ستراتيجية قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي تتضمن دعم انعاش كل القطاعات الحيوية في المحافظة وتقديم العون الامني لها بهدف بناء مرحلة جديدة تنعكس ايجابيا على حيــــاة الاهالي في كل المدن والقرى).

وقال رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني لـ (الزمان)، إن (الهزة الارضية التي ضربت جميع مدن ديالى ، كانت اقوى درجاتها في المدن الشرقية القريبة من الحدود العراقية – الايرانية ومنها خانقين وقزانية ولم تتسبب بأي اصابات بشرية). واضاف الدايني ، ان (تقارير المجلس الاولية، لم تسجل حتى الان حصول انهيارات في المنازل) ، لافتا الى انه (تم الايعاز للدفاع المدني من اجل تفعيل الارشادات التوعوية الخاصة بمواجهة الهزات الارضية) . فيما اعلنت دائرة صحة ديالى ،انها سجلت حالات اغماء نتيجة الهزة الارضية التي ضربت المحافظة، فيما اشارت الى ان الاوضاع تحت السيطرة. وقال المتحدث باسم الدائرة فارس العزاوي لــ (الزمان) ، انه (تم تسجيل حالات إغماء بفعل الهزة الأرضية في مناطق خانقين وجلولاء) ، مضيفا ، ان (الاوضاع تحت السيطرة ولا توجد أي اضرار بشرية او حوادث) .