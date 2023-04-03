التربية تسترد نحو 11 مليار دينار وتدشّن 5 مدارس في بغداد

الصحة تعيّن دفعة جديدة والخدمة تفتح نظام الكود للأوائل وحملة الشهادات

بغداد – ابتهال العربي

صادق وزير الصحة صالح الحسناوي، على تعيين الوجبة الأولى من حملة الشهادات العليا والأوائل.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (الحسناوي صادق على تعيين الدفعة الأولى من حملة الشهادات العليا والأوائل)، واضاف ان (ذلك جاء للمشمولين بقانوني 59 و67 لعام 2017 للعمل في الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في الوزارة كلا حسب اختصاصه). وباشر الوكيل الاداري للوزارة خميس السعد ،بمهام مدير مستشفى اليرموك التعليمي من موقع ادنى ولمدة 15 يوما. وقال البيان ان (السعد باشر بمهما مدير مستشفى اليرموك التعليمي والعمليات والخدمات الطبية الطارئة بالوزارة وطوارئ المستشفى ولمدة 15 من موقع أدنى). في غضون ذلك ،حدد مجلس الخدمة العامة ، موعد فتح نظام الكود للطلبة الأوائل وحملة الشهادات.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (المجلس وبالتعاون مع وزارات التعليم العالي والتربية والاتصالات والنفط و الثقافة وديواني الوقف الشيعي والسني،اعاد فتح النظام الخاص بمنح الكود، وتحديث البيانات الخاص بالطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا من المشمولين بقانوني 59 و67 لسنة 2017)، وأضاف أن (ذلك جاء من أجل تحديث البيانات للمشمولين بالقانونين أعلاه، والذين يمتلكون كود مسبق لكن لم يقوموا بتحديث بياناتهم، وبذلك سيتمكن المشمولين من الدخول إلى النظام باستخدام الكود المتوفر لديهم لتحديث بياناتهم، وبعدها تقوم الجهة المعنية بالمصادقة على صحة البيانات)، وتابع انه (في حال ضياع معلومات الكود، يمكنهم مراجعة الجهة التي زودتهم بالمعلومات كالجامعات أو دائرة البعثات أو المعاهد للحصول على المعلومات)، مؤكدا ان (منح الكود للمشمولين بالقانونين المذكورين ممن لم يحصلوا سابقاً على كود من المتخرجين أو الحاصلين على شهادتهم العليا حديثاً)، واستطرد بالقول ان (المجلس سيقوم بإعلان الرابط الخاص بالتحديث وابتداءً من يوم غد الاربعاء ويستمر لمدة 4 أسابيع)، مبينا ان (هذه الخطوة ضرورية من أجل إرسال البيانات لغرض إجراء التقاطع الوظيفي من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ،لضمان جهوزية المجلس في اية لحظة تطلق فيها التعيينات وفقا للقانون)،

وذكرالبيان ان (المجلس سيقوم بإجراء تقاطع مع من تم تعينهم من قبله حالياً). من جهة اخرى ،افتتح وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، خمس مدارس في بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) أنه (في خطوات متسارعة للعمل بمشاريع الأبنية المدرسية التي باتت تؤتي ثمارها بالمتابعة الميدانية من قبل الوزارة ، إفتتح الجبوري ،خمس مدارس تابعة الى تربية الكرخ الثالثة ،بحضور مديرها سعد صابر الربيعي و نخبة من التربويين)، واشار الى ان (الوزارة تحظى بإنتعاشة إفتتاح للصروح التربوية بصورة متلاحقة بعد إشراف مطلق للمشاريع التي أتت أُكلها جراء وضع اليد على مكامن ضعف التنفيذ و محاسبة الشركات المتلكئة)، ومضى الى القول ان (الأشهر المقبلة ستشهد إفتتاح ثلاثون مدرسة أخرى ضمن قاطع تربية الكرخ الثالثة و بمواصفات عالية الجودة والتي ستسهم بشكل كبير في تقليل الزخم الحاصل داخل الصفوف الدراسية و تأمين أحد الاركان الاساسية لنجاح العمل التربوي). واستردت الوزارة، اكثر من 11 مليار دينار خلال 6 أشهر. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تغريدة إن (الوزارة تمكنت من استرداد 11 ملياراً و300 مليون دينار من قضايا متنوعة).