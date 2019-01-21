جنايات ذي قار تصدر أحكاماً بالسجن على متاجرين بالمخدرات

الصحة: تسجيل 74 إصابة رصاصة بالرأس نتيجة الرمي العشوائي في 2018 – بغداد – الزمان

أصدرت محكمة جنايات ذي قار أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق أربعة متاجرين بالمخدرات. وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) امس أن (محكمة جنايات ذي قار قضت حكما بالسجن لمدة عشرة اعوام بحق مدان ضبطت بحوزته حبوب مخدرة بقصد المتاجرة بها في مدينة الناصرية). وأوضح أن (محكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدانين اثنين أيضا وحكمت عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار على كل واحد منهم عن جريمة الاتجار بالأدوية المخدرة في قضاء الرفاعي ومدينة سوق الشيوخ). واضاف أن (حكما آخر أصدرته المحكمة نفسها لمدة سبع سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار شمل مدانا ضبطت بحوزته 14300 الف قرص من الحبوب المخدرة للمتاجرة بها في مدينة الناصرية). أن الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 27و28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017). وأعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية التابع لوزارة الصحة عن استقبالها 74 حالة إصابة رصاصة بالرأس نتيجة الرمي العشوائي خلال 2018، وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (أغلب الحالات تم إنقاذها وإخراج الرصاصة بعد أن تسببت لهم بنزف في الدماغ وشلل نصفي وكلي للأطراف). وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي إن (طوارئ مستشفى جراحة الجملة العصبية تلقت نحو 74 إصابة رصاصة بالرأس نتيجة الرمي العشوائي في العاصمة بغداد خلال العام الماضي. واضاف أن من بين الحالات 64 إصابة ذكور و 10 حالات اناث).

نزف دماغي

مشيرا إلى أن (جميع الحالات تسببت لهم بنزف في الدماغ والغالبية منهم مابين شلل كلي ونصفي للأطراف الأربعة وبعضها ألحقت ضررا بالنظر فضلا عن حالات مختلفة أخرى). وأوضح أن (الفرق الطبية في المستشفى عملت على اسعاف تلك الحالات وبشكل عاجل من خلال العناية المركزة وإجراء عمليات طارئة لإيقاف النزيف والحاقهم بعمليات أخرى لإخراج الرصاصة بعد استقرار وضعهم الصحي). وتابع أنه (بعد اخراج الرصاصة وجلسات العلاج الطبيعي تمكن اغلب المصابين من استعادة حركة إطرافهم ممن انشلت بسبب الإصابة وآخرين في عمق الدماغ ونزف شديد لقوا حتفهم قبل إدخالهم العمليات). ودعا الدلفي (الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من الرمي العشوائي لما يتسببه من أذى للمواطنين وكوارث ووفاة بعضهم خاصة من الأطفال).

من جهته أطلق مجلس القضاء الأعلى، مشروع عقد الزواج الالكتروني في بغداد بمحكمتي استئناف الكرخ والرصافة الاتحادية ومباشرة العمل الفعلي به. وأوضح بيان للمجلس تلقته (الزمان) امس أن (المجلس وجه بتفعيل الحكومة الالكترونية وانشأ نظاما الكترونيا للتقديم على عقود الزواج وإطلاق العمل به في محاكم الأحوال الشخصية التابعة للقضاء من بداية العام الحالي 2019(. واضاف أن (المشروع أنجز بجانبي الكرخ والرصافة من محاكم بغداد وسيتم العمل فيه تباعا لبقية الاستئنافات في محافظات العراق كافة). وأرفق البيان بـ (فيديو توضيحي يبين كيفية التقديم على عقد الزواج الالكتروني والخطوات المتتابعة لملء الاستمارة وإتمام الفحص الطبي ومن ثم تحديد الموعد للحضور إمام القاضي وإجراء العقد). كما صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اعترافات متهم ادعى بأنه (محارب الابتزاز الالكتروني)، لكنه قام بابتزاز فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدهم، فيما صدقت المحكمة اعترافات متهم آخر ابتز فتاة قاصر لقاء مبالغ مالية. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) امس أن (المتهم القي القبض عليه من قبل القوات الامنية بعد ادعائه بانه يعمل على محاربة الابتزاز الالكتروني بانشاء صفحة عبر مواقع التوصل الاجتماعي لهذا الغرض ويطلب من الضحايا البيانات الخاصة بهم وصورهم ليقوم بعد ذلك بتهديدهم وابتزازهم لقاء مبالغ مالية). وأضاف البيان أن (متهماً آخر القي القبض عليه قام بتهديد وابتزاز فتاة قاصر بنشر صور لها عبر مواقع التواصل او دفع مبالغ مالية). ولفت الى ان (المحكمة صدقت اعترافات المتهمين واتخذت الاجراءات كافة بحقهم وفقاً لاحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي).

ترميم بناية

وتفقد السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان صباح السبت الاعمال الاخيرة لترميم بناية المعهد القضائي. واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي للمجلس تلقته (الزمان) امس أن (زيدانا وخلال زيارته للمعهد تفقد قاعات امتحان المتقدمين للانتماء الى نقابة المحامين العراقيين،مبديا في الوقت نفسه التوجيهات ذات العلاقة بموضوع الزيارة). واضاف البيان ان (رئيس مجلس القضاء الاعلى يقوم بين فترة واخرى بزيارات ميدانية الى المعهد القضائي للاطلاع على الاعمال والتطورات من الناحية العمرانية فضلا عن الانجازات التي يحققها المعهد القضائي).