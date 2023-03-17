ميسان تواصل حملتها في مواجهة عدوى الحمى النزفية

الصحة تستأنف مشاريع مستشفيات متلكئة منذ أعوام

بغداد – إبتهال العربي

ميسان – علي قاسم الكعبي

اكدت وزارة الصحة، المضي بخطتها لإستكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة في بغداد، وانجاز مشاريع اخرى بضمن البرنامج الحكومي. وقال المتحدث بإسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة ماضية بإستكمال مشاريع المستشفيات المتوقفة منذ اعوام وتبلغ اكثر من 61 مشروعاً تشمل التركية والالمانية والاسترالية، ومشاريع مستشفيات اخرى تحتوي من 100 الى 300 سرير، فضلاً عن مراكز تخصصية ورعاية صحية)، واوضح البدر ان (الوزارة وضعت ملف الضمان الصحي في اولويات برنامجها الصحي، الى جانب دعم المراكز التخصصية ومرضى السرطان، و إعادة النظر بالسياسة الدوائية وتوفير الأدوية لعلاج امراض السرطان والمزمنة والمُعدية، وانجاز المستشفيات، وتوطين الصناعة الدوائية). واوضحت دائرة صحة كركوك، ان بناء مشروع المستشفى التركي في المحافظة، سيتم بمواصفات عالمية ونظام غرف منفردة، مشيراً الى افتتاحه في العام المقبل . وذكر مدير الدائرة، موفق عبد الجبار، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الشركة المُنفذة لمشروع المستشفى التركي الجديد، حققت تقدماً كبيراً في الاعمال وانجزت اكثر من 55 بالمئة)، مبيناً ان موعد الافتتاح سيكون في العام المقبل)، واضاف ان (العمل مستمر لإستكمال مراحل المشروع الرئيسة وتشمل التغليف الخارجي والداخلي للبناية وعمليات الصب والبناء، واستكمال بناية الاستشارية والطوارئ خارج مبنى المستشفى، فضلاً عن بنايات الخدمات والصيانة ومحطة الماء داخل المستشفى)، ولفت الى ان (كلفة المشروع بلغت 150 مليون دولار بمواصفات عالمية وفق بناء غرف منفردة وليس ردهات، مايتيح سعة كبيرة للمرضى، وبلغت سعة المسـتشفى 490 سريراً).

تحديث أجهزة

من جهته، اوضح مدير المشروع حسين البياتي، ان (الوزارة تنفذ مشاريع صحية لتطوير واقع المستشفيات وتحديث الاجهزة الطبية عبرالتعاقد مع الشركات الرصينة والمُصنّعة للاجهزة والمعدات الطبية الحديثة)، وتابع البياتي ان (تكاليف الاجهزة والمشاريع تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة اضافية تزامناً مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالاسواق المحلية)، داعيا وزارة الصحة الى (اطلاق المستحقات المالية في وقتها المحدد لدعم حركة التقدم في المشاريع). على صعيد متصل، افصحت وزارة التخطيط، عن تحقيق نِسب انجاز متقدمة في مراحل تنفيذ مشروع مستشفى الهارثة بسعة 100 سرير في البصرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق المتابعة الميدانية المُختصة في دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية، اطلعت على المشروع ميدانياً حسب توجيهات وزير التخطيط محمد تميم)، مضيفاً ان (كلفة المشروع بلغت نحو 45 مليار دينار بنسبة انجاز وصلت نحو 70 بالمئة، على مساحة اكثر من 12 دونماً وسعة 100 سرير)، وتابع ان (المستشفى سيقدم خدمات طبية واستشارية للاهالي في قضاء الهارثة والمناطق المحيطة بها في القرنة والبدير وابو صخير)، مبيناً انه (يشمل خمسة طوابق وخمسة مباني ومبنى اخر مخصص لسكن الاطباء بثلاثة طوابق، فضلاً عن مبنى خاص بالخدمات وكابسة النفايات ومباني اخرى). الى ذلك، واصلت دائرة بيطرة ميسان، حملتها الوطنية للسيطرة على مرض الحمى النزفية. وذكرت إدارة المستشفى الببطري في ميسان، لـ (الزمان) امس ان (فرقها الطبية باشرت بحملات رش للحيوانات منها الابقار والجاموس واماكن إيواء الحيوانات لضمان عدم انشار الاوبئة والامراض الانقالية عبر الحيوانات)، واوضحت ان (الحملة شملت الرش والتغطيس للاغنام والماعز والابقار من اجل القضاء على المصدر الناقل لمرض الحمى النزفية)، مشيرة الى (بذل الجهود لتطهير بيئة المستشفى البيطري و المستوصفات، عبر الحملات التفتيشية بين مجازر المحافظة)، وحذر المستشفى من (اصحاب المحلات والجزّارة من الاهمال وتفشي المرض، مشددة على ضرورة تطبيق شروط الصحة والسلامة).

زيارة تفقدية

وفي بغداد اجرى مدير عام صحة بغداد الرصافة جاسب لطيف الحجامي زيارة تفقدية مساء اليوم الخميس الماضي الى مستشفى ابن البلدي للوقوف على المراحل الاخيرة قبيل افتتاحها بعد اعادة تأهيلها يرافقه مدير المستشفى معتز مجيد . وقــــــــــــال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحجامي قام بجولة في اروقة المستشفى وتفقد مـــراحل العمل، مشيدا بالجهود الحثيثة والمميزة لاستكمالها وفق التصاميم المعدة. واكد ان الدائرة عازمة على اعادة تأهيل اغلب المؤســــسات الصحية وتطويرها).