الصحة تدعم مستشفى الرشاد بأسرَّة حديثة

بغداد – ابتهال العربي

منح وزير الصحة، صالح الحسناوي بالتعاون مع العتبة الحسينية، 500 سرير جديد لمستشفى الرشاد التدريبي للأمراض النفسية خلال الايام الماضية.

وقالت دائرة صحة بغداد الرصافة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحسناوي اوعز بتجهيز مستشفى الرشاد التدريبي بأسرَّة حديثة للمرضى)، وقال مدير المستشفى علي رشيد الركابي ان (الوزارة جهّزت اكثر من 500 سرير جديد للمرضى الراقدين في الردهات الخاصة بجناح الرجال، فضلاً عن تزويدها بالاغطية).

من جانبه، شدّد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، على دعم جهود الوزارة في إنشاء مراكز تدريب فيزيائية لذوي الاعاقة.

وقال بيان امس ان (الاسدي بحث مع نائب رئيس لجنة الصليب الاحمر الدولية جيل كاربونير في بجنيف، اهمية دعم الصليب الاحمر لجهود وزارة العمل في إعادة تأهيل مراكز التدريب الفيزيائي للأشخاص ذوي الإعاقة في نينوى وذي قار وإعداد المسوحات لهؤلاء المواطنين)، ودعا الاسدي الى (مساعدة النازحين وإعادة اندماجهم في مناطق سكنهم، وضرورة دعم الحكومة في إنهاء ملف المفقودين وتعويض ذويهم بمبالغ مجزية)، وبحسب البيان فإن (الجانبين ناقشا عمل دائرة شؤون الناجيات الإيزيديات في الوزارة، وإطلاق المنصة الاكترونية لدعم الناجيات براتب قدره 800 الف دينار).

في غضون ذلك، وضع محافظ ميسان، علي دوّاي، حجر الاساس لمشروع بناء قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في المدينة. وقال خلال كلمة تابعته (الزمان) ان (مشروع المبنى يتكون من بنايتين متطورة، الأولى بثلاث طوابق تحتوي على جناح اداري وغرف الموظفين واخرى للمنام ومخازن للسلاح، والثانية تحتوي على قاعات للموقوفين وفق المواصفات الحديثة المطلوبة)، مبيناً انه (سيُنفذ من قِبل شركة نور الكاظم للمقاولات العامة على مساحة الف و500 متر مربع بضمن خطط وتخصيصات المحافظة).

نتائج وخيمة

ولفت الى ان (انشاء القسم جاء للتضامن مع القطاع الأمني الذي يعد من اولويات المحافظة لدعم الاجهزة الامنية)، واكد دوّاي ان (ميسان تقدم اهتماماً كبيراً بقسم المخدرات والمؤثرات العقلية بما ينسجم مع خطورة هذا الملف ونتائجه الوخيمة على الاسرة والمجتمع)، مشيراً الى (ضرورة مواجهة قضية المخدرات والحد من انتشارها، عبر مشروع نصب كاميرات حرارية ليلية على جزء من الشريط الحدودي بين ميسان وايران، و مشروع ترميم وتأهيل سجن قسم المخدرات والمؤثرات العقلية بمنظومة كاميرات جديدة)