الرصافة توجّه بعلاج الحالات الإنسانية مجاناً

الصحة تجري 2700 عملية غسيل كلوي خلال شهر واحد

بغداد – الزمان

اجرى الفريق الطبي و التمريضي في مركز الشفاء لغسيل الكلى الدموي في مستشفى اليرموك التعليمي التابع لدائرة صحة بغداد الكرخ الفين و 700 غسيل كلى لنحو 298 مريضا خلال شهر كانون الثاني الماضي. وقال مــدير المستشفــى مبين علي ان (المركز اجرى 2700 غسيل كلوي لنحو 298 مريضا خلال كانون الثاني من خلال الاحصائيات المقدمة من قبل المركز حيث تستغرق كل عملية غسل كلوي من 3 -4 ساعات للعملية الواحدة و السعة السريرية للمركز هي 32 جهاز ديلزة دموية), مؤكدا ان (المركز يقدم خدماته على مدار اليوم ةو يقوم باستقبال مرضى الغسيل الكلوي لتثبيت بياناتهم من خلال تقسيم جلسات الغسيل وتثبيتها في السجلات الاحصائية).

وعقد مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي اجتماعا موسعا مع اللجنة المكلفة بتأهيل وصيانة وتحسين اداء مستشفى اليرموك التعليمي. وقال البيان ان (الاجتماع تناول عرض اخر التطورات في انجاز خطة تأهيل ردهات المستشفى). بدوره, اكد الحجامي انه (من واجبنا النهوض بالواقع الصحي لجميع مؤسساتنا الصحية برغم من الامكانيات المالية البسيطة المتاحة للدائرة بهدف تقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية بأداء وكفاءة عاليتين).

وكانت الدائرة قد خصصت اكثر من ملياري دينار للمؤسسات الصحية .

وقال الحجامي ان (الدائرة خصصت اكثر من ملياري دينار لمستشفيات و قطاعات الرعاية الصحية الأولية التابعة لها فضلا عن تخصيصاتها الاعتيادية بهدف الارتقاء بالواقع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية خدمة للمواطن العراقي). الى ذلك وجه مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي بعلاج عدد من الحالات الانسانية مجانا .

وقال الساعدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة قررت وضمن برامجها الانسانية استقبال الحالات المرضية واكمال العلاج واجراءات العمليات وبشكل مجاني الى العوائل المتعففة والحالات الانسانية), مؤكدا ان (ابواب الدائرة مفتوحة لاستقبال اية حالة مرضية). واطلع الساعدي خلال زيارة لمستشفى الشهيد الصدر على واقع الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى .

حالات استثنائية

وشدد الساعدي على (اهمية دعم الملاكات الصحية والتمريضية لأنهم فئة مهمة ويستحقون كل انواع الدعم المادي واللوجستي), مؤكدا ان (الدائرة تدعم مطالب الملاكات الصحية والتمريضية).

ونوه الساعدي الى (اهمية استقبال الحالات الطارئة والحالات التي تحتاج الى خدمة طبية سريعة وتوفير الادوية ولاسيما المنقذة للحياة في صالة الطوارئ او في الاقسام الاخرى من اجل توفير فضلى الخدمة الطبية المقدمة الى المرضى).

مشيرا الى (ضرورة حضور الاطباء الاختصاص والمقيمين الاقدمين في صالة الطوارئ من اجل اسناد الاطباء المقيمين وتخفيف الزخم الذي يحصل في الطوارئ). وترأس الساعدي اجتماعا موسعا للمنسقين الإعلاميين في المستشفيات وقطاعات الرعاية الصحية الأولية والمراكز التخصصية لمناقشة أهم المحاور التي تقع على عاتق الإعلام من خلال الواقعية والمصداقية فضلا عن مناقشة واقع تطوير العمل الإعلامي داخل المؤسسات الصحية. وأشار الساعدي خلال الاجتماع الى ( دور الإعلام في نقل المعلومة الصحيحة للمواطنين على إن يكون تفاعليا من اجل تغيير السلوك والتركيز على الآليات الخاصة بالمؤسسة من خلال وضع الفلكسات للتوعية الصحية), مؤكدا (ضرورة مواجهة الشائعات وكيفية الإجابة عليها بالسرعة الممكنة), مبينا ان (العمل المشترك مع تعزيز الصحة من خلال مهارات الاتصال في عملية الاقناع يسهم بتغيير الاتجاهات لدى المواطن ويحول العمليات الصحية الخاطئة من معتقد غير صحيح الى تصرف صحيح).