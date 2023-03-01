الحلبوسي يدشّن مستشفى الرمادي التعليمي بعد إعادة إعمارها

الصحة تتلف أطناناً من المخدّرات وتعتزم إنشاء مراكز تخصّصية

بغداد – ابتهال العربي

كشفت وزارة الصحة ،عن اتلاف اطنان من المواد المخدرة بعد تسلمها من الجهات المعنية ،فيما اكدت المضي بانشاء مراز تخصيصية لمرضى القلب والسرطان وتغطية احتياجات المحافظات من اجهزة الاشعاع والمختبرات.

تنفيذ اولويات

وبارك الوزير صالح الحسناوي خلال أعمال المؤتمر العلمي السنوي العالمي لدائرة مدينة الطب تحت شعار مدينة الطب منارة العلم والعطاء ان (اعمال المؤتمر والقائمين والمشاركين فيه ،مؤكدا سعي الوزارة ودوائرها الصحية لتنفيذ اولويات البرنامج الحكومي ومنها تطبيق قانون الضمان الصحي وإكمال وتأهيل المشاريع الصحية في بغداد والمحافظات ومتابعة نسب الانجاز من خلال لجان وزارية مختصة ،حيث ستتضمن الاضافة 2190 سرير في العاصمة بغداد ،فضلا عن متابعة الوزارة انشاء المراكز التخصصية لأمراض القلب والسرطان وتغطية كافة المحافظات بأجهزة الاشعاع والمختبرات ضمن برنامج السرطان وتغطية جميع برامج الرعاية الصحية الاولية ،مما يتطلب زيادة الوعي الصحي والعمل بروح الفريق الواحد للوصول الى هذه الاهداف بأقل تكلفة مادية)، وتنمى الحسناوي (النجاح لفعاليات الموتمر الذي يتضمن عدد كبير من البحوث العلمية وورش العمل والندوات بما يسهم بالارتقاء بالمسيرة العلمية والطبية في العراق). وتابع ان (الوزارة تمكنت من اتلاف 6 ملايين طن من المواد المخدرة)، وتابع ان (الوزارة عازمة على التدريب المستمر لتطوير ملاكاتنا لمختلف الاختصاصات وطلبة البورد العربي والعراقي للاختصاصات الطبية ،ونسعى من خلال المؤتمر العلمي السنوي العالمي لدائرة مدينة الطب الخروج بتوصيات وحلول ايجابية تسهم بتطوير عمل الوزارة).

وفي الانبار ،افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مستشفى الرمادي التعليمي بعد اعادة اعمارها وتأهيلها نتيجة ما تعرضت له من دمار وخراب جراء العمليات العسكرية والارهابية التي حدثت خلال السنوات السابقة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحلبوسي يرافقه المحافظ علي فرحان وعدد من أعضاء مجلس النواب ومدير عام دائرة صحة الانبار،افتتح المستشفى بعد اعمار وتأهيل ستة طوابق ومنها ، وتأثيثها بالكامل بسعة 460 سرير، و15 صالة عمليات موزعة بين الطوابق والطوارىء الى جانب وجود 7 صالات عمليات دخلت الخدمة قبل عامين).

انجاز مستشفى

الى ذلك ، اعلنت وزارة التخطيط، قرب انجاز مشروع مستشفى المعامل، سعة 100 سرير ضمن قضاء الزوراء في بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيارة نفذها فريق المتابعة الميدانية المتخصص في دائرة البرامج الإستثمارية الحكومية في الوزارة ،بهدف متابعة مراحل الانجاز والوقوف على المشكلات التي تعوق إنجاز تلك المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها من قبل الجهات المعنية، وذلك في ضوء اولويات البرنامج الحكومي بالعمل على تحسين مستوى الخدمات وفي مقدمتها الخدمات الصحية والطبية).

وتابع ان (إن المستشفى نُفذ على ارض مساحتها 21 دونما بسعة 100 سرير بستة طوابق وبناية دور الأطباء المتكونة من طابقين اثنين، وبناية للخدمات)، مشيرا الى ان (كلفة المشروع تزيد عن 50 مليار دينار)، واستطرد بالقول ان (نسبة الانجاز وصلت الى 60 بالمئة ، ومن المقرر انجازه نهاية العام الحالي ، اذ يعد من المشاريع البالغة الاهمية كونه يقع في منطقة بين محافظتي بغداد وديالى التي تعاني من نقص الخدمات عموما والطبية منها مع وجود كثافة سكانية فيها).

ولفت البيان الى انه (من المشكلات التي تعوق انجاز المستشفى هي عدم تبليط الطرق الرئيسة اضافة الى انتشار العشوائيات والتجاوزات السكانية في المنطقة)، مشددا على (وجوب انجاز الخط الناقل لتصريف المياه الثقيلة الخاصة بالمستشفى و ضمان عدم التجاوز عليه مع الاسراع بتبليط الطريق الرئيس والطريق المؤدي الى المستشفى ).