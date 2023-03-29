الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تعدّل‭ ‬توصياتها‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تلقيح‭ ‬كوفيد

اللقاحات‭ ‬المعززة‭ ‬غير‭ ‬ذات‭ ‬فائدة‭ ‬لدون‭ ‬الستين

جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬

رأت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إنّ‭ ‬البالغين‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬لا‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬جرعة‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬لقاحات‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬اللقاح‭ ‬الأساسي‭ ‬وجرعة‭ ‬أولى‭ ‬معزّزة،‭ ‬لأن‭ ‬فوائدها‭ ‬للصحة‭ ‬محدودة‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬اللقاحات‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إنّه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأشخاص‭ ‬دون‭ ‬الـ60‭ ‬عامًا‭ ‬الذين‭ ‬يُعتبرون‭ ‬معرضين‭ ‬لخطر‭ ‬متوسط،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال‭ ‬والمراهقين‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬وتتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬عامًا،‭ ‬لا‭ ‬يرتب‭ ‬تلقي‭ ‬حقن‭ ‬إضافية‭ ‬أي‭ ‬مخاطر،‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬مردوده‭ ‬الصحي‭ ‬منخفض‮»‬‭.‬‮ ‬

وأصدر‭ ‬فريق‭ ‬الخبراء‭ ‬الاستشاري‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المعني‭ ‬بالتلقيح‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬توصيات‭ ‬محدثة‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬جنيف‭. ‬وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إن‭ ‬توصيات‭ ‬الفريق‭ ‬الجديدة‭ ‬تعكس‭ ‬تأثير‭ ‬المتحورة‭ ‬أوميكرون‭ ‬ومستوى‭ ‬المناعة‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬بلغه‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬حالياً‭ ‬جراء‭ ‬الإصابات‭ ‬والتطعيم‭.‬

وطرح‭ ‬الفريق‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬جديدة‭ ‬لتحديد‭ ‬أولوية‭ ‬تلقي‭ ‬اللقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لكوفيد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬خطر‭ ‬التعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬حادة‭ ‬أو‭ ‬الوفاة‭: ‬مرتفع‭ ‬أو‭ ‬متوسط‭ ‬أو‭ ‬منخفض‭.‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يُنصح‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والبالغون‭ ‬الآخرون‭ ‬المصابون‭ ‬بأمراض‭ ‬وجميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬المناعة،‭ ‬والحوامل‭ ‬والعاملون‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬بتلقي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭ ‬عبر‭ ‬جرعة‭ ‬معزّزة‭ ‬إضافية،‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬التطعيم‭ ‬الأساسي‭ ‬وأول‭ ‬جرعة‭ ‬معزّزة‭.‬‮ ‬

وأوصى‭ ‬فريق‭ ‬الخبراء‭ ‬بفترة‭ ‬زمنية‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬شهرًا‭ ‬بين‭ ‬الجرعات‭ ‬المعزّزة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬الأشخاص‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تبدو‭ ‬الأدلة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬دامغة‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتأثير‭ ‬اللقاحات‭ ‬على‭ ‬كوفيد‭ ‬الطويل‭ ‬الذي‭ ‬تتطور‭ ‬الإصابة‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ ‬إلى‭ ‬أعراض‭ ‬مُرهقة‭ ‬جداً‭ ‬مثل‭ ‬التعب‭ ‬الشديد‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التركيز‭.‬‮ ‬

وتم‭ ‬حقن‭ ‬حوالى‭ ‬13،3‭ ‬مليار‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لكوفيد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬‮ ‬

وتبحث‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬عن‭ ‬لقاحات‭ ‬جديدة‭ ‬مضادة‭ ‬لكوفيد‭ ‬تكافح‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المتحورات،‭ ‬ويستمر‭ ‬تأثيرها‭ ‬لفترة‭ ‬أطول،‭ ‬وتكون‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الإصابات‭ ‬والعدوى‭.‬‮ ‬

وتدرس‭ ‬المنظمة‭ ‬أيضًا‭ ‬طرقًا‭ ‬جديدة‭ ‬لتلقي‭ ‬اللقاحات‭ ‬عبر‭ ‬الأنف‭ ‬أو‭ ‬الفم‭ ‬أو‭ ‬الجلد‭.‬‮ ‬