الصحافة والصحفيون في الكاظمية

15 صحيفة ومجلة صدرت في المدينة خلال القرن العشرين

علي الزبيدي

وفاء للذين سبقونا في بلاط صاحبة الجلالة وفي المقدمة منهم شهداء القلم والكلمة الصادقة ولمناسبة العيد الرابع والخمسين بعد المائة للصحافة العراقية لابد من الحديث عن الصحافة والصحفيين في الكاظمية خلال القرن الماضي.

في مدينة عرفت المكتبات الخاصة والعامة وعرفت الندوات والمجالس الادبية واعطت للعراق والامة العربية ابرز الشعراء والادباء فكان منها عبد المحسن الكاظمي ونازك الملائكة ومظفر النواب وراضي مهدي السعيد ومحمد حسبن ال ياسين وعشرات غيرهم فلابد ان يكون لها صحفها ومجلاتها ويحدثنا تاريخ الصحافة العراقية عن العديد من الصحف والمجلات التي صدرت في الكاظمية خلال النصف الاول من القرن العشرين وليس بغريب على الكاظمية أن يكون لها السبق في اصدار عدة صحف ثقافية وسياسية ساهمت في تعميق الوعي الوطني والانساني ووفرت ارضية واسعة وساحة خصبة لأحتضان العديد من الاقلام الادبية والفكرية وهذا ما ظهرت نتائجه بعد عقدين من الزمن.

والاصدارت الصحفية في مدينة الكاظمية كما اوردها العلامة المرحوم الشيخ محمد حسن ال ياسين عضو المجمع العلمي العراقي في بحث خاص صدر لمناسبة العيد المئوي للصحافة العراقية في حزيران عام 1969وطبع على مطابع جريدة الجمهورية واول صحيفة كاظمية هي:

اليقظة .صدرت في 5 ايلول 1924 وهي صحيفة دينية علمية ادبية اقتصادية وكانت نصفيىة باربع صفحات ومديرها المسؤول المرحوم سلمان الصفواني.

كما صدرت المنبر العام . في 20 كانون الاول عام 1925صاحبها سلمان الصفواني ايضا

صحيفة المعارف . صدرت في 3 ايلول 1926 صاحبها المرحوم عبد الملك عارف .

السعادة . صدرت في 27كانون الاول 1931 وكانت اسبوعية علمية وفنية وكان صاحبها ومديرها المسؤول المرحوم محمد علي الكاظمي. الميزان .صدرت اول مرة في مدينة العمارة في 21 كانون الاول 1914 وهي مجلة اسبوعية اسلامية صاحبها ومديرها المسؤول المرحوم عبد الواحد الانصاري ثم نقلت الى مدينة الكاظمية واستمرت بالصدور الى نهاية العام 1920مجلة العدل الاجتماعي . صدرت في 1 حزيران 1947 وهي مجلة شهرية صاحبها المحامي المرحوم الدكتور صادق مهدي السعيد وسكرتير التحرير المحامي ناجي مهد ي السعيد وهما شقيقا المرحوم شاعربغداد الاستاذ راضي مهدي السعيد

الصـــياد. جريدة اسبوعية صدرت في 13آذار 1954 اتخذت اسلوب النقد اللاذع صاحبها ومدير تحريرها المرحوم فاضل الطائي.

مدينة العلم. جريدة اسبوعية دينية علمية اجتماعية صدرت في أذار 1954 صاحبها ومديرها المسؤول المرحوم عبد الرسول النعمة.

الوسيلة. مجلة اسبوعية علمية ادبية اجتماعية صدرت في 20أذار 1954 صاحبها ومديرها المسؤول المرحوم المحامي طارق الخالصي.

الصحيفة . مجلة اسبوعية سياسبة مستقلة صدرت في 20نيسان 1954 وصاحبها ومديرها المسؤول المرحوم رياض حمزة علي.

العلم. مجلة شهرية صدرت مرة ثانية في الكاظمية عام 1954 بعد ان كانت قد صدرت اول مرة في النجف في اذار 1911صاحبها المرحوم السيد هبة الدين الشهرستاني.

الكتاب .سلسلة ثقافية صدرت عام 1958عن مكتبة الامام الحسن العامة.

البلاغ: وهي مجلة شهرية فكرية جامعة اصدرتها الجمعية الإسلامية للخدمات الثقافية وصدرت في حزيران 1966.

رسالة التوحيد: صدرت في تشرين الاول 1968وهي مجلة ثقافية دينة اصدرتها جمعية التوحيد الاسلامي ورئيس تحريرها المرحوم عبد الرسول النعمة.

كما صدرت في اواخر عقد التسعينات مجلة للتفصيل النسائي باسم نورا.

وما دمنا تحدثنا عن الصحافة في الكاظمية فلابد لنا ونحن نعيش عيد الصحافة العراقية ان نستذكر الصحفيين الاوائل في المدينة

فقد برز عدد غير قليل من الصحفيين العراقيين من ابناء الكاظمية وكانت لهم بصمات واضحة في العمل الصحفي على مر السنين وكانوا عنوانا للمهنية والانضباط المهني والالتزام بقضايا الوطن والمواطن وتميزوا بالجرأة في الطرح وتناول قضايا الناس والمجتمع ومن الصحفيين الاوائل

سلمان الصفواني

فاضل الطائي

طارق الخالصي

عبد المهدي فائق

جميل احمد الكاظمي الشاعر

عبد الحسين الازري

محمد حسن القطيفي

ابراهيم محمد

محمد مفيد آل ياسين

عبد الرسول النعمة

سلمان الشعرباف

جواد القدسي

يحيى شريف القريشي

فاضل الخطاط

محمد علي الكاظمي

عبد الوهاب العسكر ورسول العسكر

من صحفيي الجيل الثاني

هادي حمودي الانصاري

مهدي حمودي الاتصاري

صالح حمودي الاتصاري

موفق حميد البناء

فاضل رستم

ضياء المنشيء

واتى بعد ذلك الجيل الذي بدأ العمل الصحفي في السبعينات ومنهم الزملاء

طارق الجبوري

الدكتور نوري الزكم

فوزي رسول

المرحوم سلام الشماع

علي الزبيدي

زهير صالح نجف العامري

فريد حمودي جاسم

الزميلة نضال محمد علي

الزميلة آمال سلمان

فائدة ال ياسين

وبعد الــــــعام 2000برز اسم الصحفي جعفر عــــــــبد الامير لبجة كأحد كتاب الصحافة في المدينة.