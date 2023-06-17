الصحافة عهد الأمانة – عامر محسن الغريري

لاني احب الصحافة

لاني اريد..

شهرة ومجد وعشق جديد

اكتب وامحو ..

اكتب واثرم اوراق تولد اوراق

ادرس وآتامل ما اكتب هنا ماساة هنا هنات هنالك ركه بالكلمات

لاني اريد الصحافة وكل جديد تفجر في داخلي حب عنيد صوت يتردد بين الضلوع

أقرا واتابع وآتامل ما تكتب الصحافة امتحان الامانة وعهد الضمير

لسان الورى وصوت الفقير

هي اللهب عندما تغضب

هي الكوز يصفي المشرب

بين الحاكم والمحكوم حلقه وصل لا تصدأولا تغلب..

ارى رجالها كهولا وشباب

في الحرب جسرا يمد الحرب بالشجعان

وفي السلم قلما ينشد للبنيان

لاني احب الصحافة

يصرخ في داخلي جائع ناقم ومظلوم ومنادي يوصي الحاكم بالمتعفف ويذكر بحق العيش لكل إنسان.