الصحافة العالمية وآفاقها المستقبلية – شيماء علي المشهداني

شيماء علي المشهداني

سعت الصحف والمؤسسات الصحفية إلى تحسين أدائها الخبري على الدوام للارتقاء باحتياجات القراء المتزايدة إلى الأخبار، وكانت سرعة الحصول على الأخبار من مصادرها وسرعة نقلها إلى الصحف وسرعة طبعها وسرعة نشرها وتوزيع الصحف على القراء، وكانت المنافسة بين الصحف للحصول على الأخبار من أهم دوافع إنشاء وكالات الأنباء كأحد أهم الصناعات المغذية للصحافة في منتصف القرن التاسع عشر، كما كان الخبر والحاجة إليه من أهم العوامل التي أسهمت في نمو وازدهار هذه الوكالات خلال القرن العشرين، هذا النمو أدى إلى تنوعها وتعددها بين وكالات عالمية ووكالات إقليمية ووكالات محلية، كان هذا الأمر دافعا قويا لاستحداث وسائل جديدة أسرع حسب ظروف كل فترة للحصول على الأخبار ونشرها. وتحولت المواد الصحفية حسب ظروف نشأتها وتطورها إلى العديد من مراحل التطور الورقي والاخبار المسموعة بالتقنيات الحديثة

ارتبطت الصحافة اليوم بشكل كبير في ظهور الشبكة العنكبوتية، حيث ساعدت على توفير العديد من الخدمات الرقمية الإلكترونية، كما ساهمت في تقديم الإبداعات في المجالات التقنية، كما كان لها دور كبير وفعّال في عملية التوزيع الحاصلة للمعلومات الإعلامية والأخبار، كما سعت إلى تقديمها للعديد من الجماهير العريضة بشكل سريع وباحدث التقنيات الحديثة والوسائل المتاحة المتطورة.

وعليه فإنَّ الصحافة الرقمية اليوم ساهمت في خلق وإنشاء العديد من الآفاق الإعلامية، بالإضافة إلى سد الفجوة المعلوماتية، حيث كان ذلك من خلال العمل على تقليل الحواجز التي تساهم في عدم الدخول للشبكات الحاسوبية والإنترنت، وكما سعت أيضاً إلى إنشاء ما يسمى بالمدونات.ط والمنصات

الصحافة الرقمية، ساهمت في تطوير المدونات، بالإضافة إلى رفع مستوى الفاعلية لدى المدونين، وذلك على اعتبار أن المدونات تساعد المجاهير المستهدفة أو الأفراد على تحرير الإنتاجات الإعلامية الضخمة، بحيث توفر لهم الفرص من أجل استقطاب الاستثمارات ذات الربح العالي، بحيث يكون ذلك من أجل عملية التوزيع لكافة معدات الإنتاج، من كاميرا، أجهزة حاسب، أجهزة إنترنت وغيرها.

تستخدم الصحافة الرقمية الكثير من الممارسات الصحفية المتطورة والجديدة، بالإضافة إلى استخدام الأنماط الصحفية التي لعبت دور كبير في خلق أشكال وأنواع تواصلية من مثل موقع اليوتيوب، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية والتي تعتمد على المواقع الجغرافية البحتة.

لا بد من التأكيد على أن جمهور الصحافة الرقمية لا يستقبل فقط المحتويات الإعلامية، بل يقوم باستخدامها من أجل العديد من الأهداف الأساسية، بحيث تكون متعلقة بالأهداف المتخصصة بالمحتويات الطباعية، كما يتم استخدام العديد من التقنيات الحديثة في مثل هذا النوع من الصحافة، سواء من خلال استخدام الوسائط المتعددة أو استخدام النصوص الفائقة أو الارتباط التشعبي وغيرها من الخدمات الرقمية.

تطورت الصحافة الرقمية وذلك بالتزامن مع تطور الانترنت و أجهزة الحاسب الشخصية، والبرامج الذكية العملاقة والتصاميم الحديثة والهواتف الذكية حيث ظهرت العديد من الأنواع المتعلقة بالصحافة الرقمية أبرزها المذيع الرقمي.

ونظرا للتطور السريع الذي يشهده العالم في أنظمة البث والاستقبال والبرامج والأجهزة الحديثة المتطورة يبقى مفهوم الصحافة مرتبط ارتباط وثيق بعملية النقلة النوعية للتطور في مجال التقنيات الحديثة التي يشهدها كل عصر في العالم الحديث ليشهد آفاق جديدة من عملية التطور الفائق السرعة ومجالات صناعة الخبر في مجال منظومة الصحافة العالمية