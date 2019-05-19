الصبيُّ الواعد – صادق علي – حسين الصدر

-1-

ليس غريباً أبداً أنْ يكون غصنٌ أخضر من أغصان شجرةٍ عراقية مباركة ملءَ العينْ جمالاً ورونقاً …

وليس غريباً أبداً على الصبيّ الجنوبي الفَطِن ” صادق علي ” وهو من (الناصرية) أنْ يتوقد ذكاءً وحيوية .

وأن يُنشد الشعر بطريقة حلوةٍ مُحببة ساحرة ،

ذلك انَّ (الناصرية) منذ استُشهِدَ فيها السيد الحبوبي –رضوان الله عليه – ومنذ أقيم فيها النصب التذكاري المعروف له عاشت أجواء معيّنة لم يغب فيها دَوْرُ العلم والأدب والجهاد في الساحة العراقية .

ولئن ابتعد السيد المجاهد الحبوبي عن الشعر لاسباب ترتبط بمكانَتِهِ الفقيهة العالية .

فانّ الشعر كان له صدارة في الأوساط العامة …

واحتفظ الناس للموهوبين في هذا المضمار بتقدير خاص ومكانة متميزة.

-2-

ولا شك أنَّ الصبيّ – الرجل (صادق علي) فتح عينيه في أجواء عابقة بشذا الحبّ للأدب والشعر والوطنية ، فمال للشعر مفتوناً بقوافيه وموسيقاه الفريدة .

وهكذا هم الصبيان الأذكياء عبر تاريخ العراق …

?

ولا بُدَّ أنْ يكون لهذا الفتى الواعد مَنْ يختارُ له ما يحفظ من الشعر العربي – وقد أخبرَ أنه يحفظ ألف بيتٍ من الشعر، – أما من هو ؟

فهذا ما لستُ أعرف عنه شيئا .

-4-

وأقرب الاحتمالات أنْ يكون أبوه وراء ذلك أو من هو بمثابة الأدب كالمعلّم الأديب ..

وهنا نوّجه التحية لهذا المرّبي الفاضل الذي غرس حُبّ الشعر والأدب في نفس هذا الصبيّ الواعد ، وأقنَعَهَ بأنّ حِفْظَ النصوص الشعرية المميزّة يعتبر مفتاح الدخول الى مستقبل يرفل بألوان من الإبداع والحيوية، ويمكن من خلال ذلك أداء أدوار كبيرة وخطيرة في خدمة الوطن …

-5-

لقد استمعتُ الى صادق علي وهو ينشد الشعر بطريقة أخّاذه ويقرأ قصيدة تتغنى بحب الوطن .

ولا ادري لمن القصيدة ؟

-6-

لقد أعاد لي هذا الصبي الواعد الثقة بانَّ ثمة مَنْ كسّر أسوار النكوص والتقوقع وابتدأ عمليا باستعادة الأدوار الطيّبة التي قام بها الكثير من الآباء والأجداد في الاجيال السابقة مع أبنائهم وأحفادهم وكانت المحصلة النهائية سخيةَ الثمار .

-7-

وكاتب السطور هو واحد من اولئك الذين حفظوا الكثير من الشعر على يد مُربيه ، وهو والده العلاّمة المرحوم السيد محمد هادي الصدر الذي كان الشعر واحداً من مواهبه العديدة .

وكان لذلك آثار ايجابية كبرى في حياتي الخاصة والعامة .

ويكفي ان نشير هنا الى ان حفظ الشعر وقراءته على الملأ في مرحلة الطفولة أزال عندي هاجس الخوف من الجمهور فنشأت وأنا لن أتهيب على الاطلاق من الخطابة أمام الجمهور ..

ومارستُ هذا الدور مع بعض أبنائنا الأعزاء فأثمرت الطريقة أيضا ..

-8-

ونحن ندعو الآباء والأمهات والمعلمين والمربين ان يتولوا مهمة اختبار النصوص الشعرية المناسبة للفتيان وأنْ يعهدوا لمن يتوسمون فيهم القدرة والرغبة على حفظها مع تدريبهم على القراءة الصحيحة وبالأسلوب المثير، وبهذا نبدأ مرحلة التغيير للاجواء الراكدة …