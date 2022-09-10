الصبر والسلوك والحب – صلاح الدين الجنابي

انصاتنا لقوله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ? وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ)(45: البقرة) يعلمنا ان الصبر والصلاة هي السبيل الوحيد للتغلب على كل منغصات الحياة.

وتأملنا بقوله تعالى: (إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (90: يوسف). يدلنا على الطريق المؤدي للفوز بالدنيا والاخرة.

هنا لابد ان نسترشد بالسلوك الذي لازم الانبياء وقادهم للحكم وتربية المجتمع وصناعة الاثر مرتكزين على قوله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ الا لِلَّهِ ? أَمَرَ الا تَعْبُدُوا الا إِيَّاهُ ? . ذلك الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَ?كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)(40: يوسف) بعد يقينهم بقوله تعالى: (وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ? إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ)( 87:” يوسف)، وتصديقهم لقوله تعالى: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ? وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (31: ال عمران).

العبرة من الصبر تهذيب النفس، والعبرة من العلم تهذيب السلوك، والعبرة من العبادة الانقياد والاتباع والطاعة، والعبرة من الحب المودة والتراحم والاحترام، قلب أوراقك وتأكد انك غير غافل عن هذه المعاني وانك تعلمها لاحبائك واصدقائك وللناس للعمل بها.