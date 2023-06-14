الصالات تخسر أمام الجزائر وتودّع كأس العرب

بغداد – الزمان

أهدر منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، فرصةَ بلوغ الدور نصف النهائي من بطولةِ كأس العرب للصالات، بعد خسارته أمام الجزائر بنتيجة بهدفين من دون رد. وزادت المحاولاتُ بين المنتخبين مع إهدار سلسلةٍ من الفرص من لاعبي منتخبنا وسط تألق حارس المرمى الجزائري الذي ساهمَ في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي. الشوطُ الأول الذي انتهى بتقدم الجزائر بهدفٍ واحدٍ من دون رد، شهد سيطرةً عراقيةً على مجرياتِ المباراة، لكن التسرعَ بالتسجيل وبسالة الحارس حالت دون إحرازِ هدف. السيناريو نفسه تكررَ في الشوطِ الثاني، لاعبو منتخب العراق فرضوا سيطرتهم على أحداثِ المباراة، بالمقابل استغل لاعبو المنتخب الجزائري الأخطاء، ليأتي من خلالها هدفُ التقدم الثاني الذي انتهت به أحداثُ المباراة.