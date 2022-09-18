الحشد يضم نجم وطني اليد

الصالات تتغلب على نظيرها اللبناني وديّاً

بغداد- الزمان

تغلبَ المنتخبُ الوطنيّ لكرةِ الصالات على نظيره اللبنانيّ بنتيجة بهدفين من دون رد في المُباراةِ الوديّة التي أقيمت في قاعةِ نادي السدِ.

وتأتي هذه المباراةُ ضمن استعداداتِ مُنتخبنا لبُطولةِ كأس آسيا التي تقامُ في الكويت في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وأحرزَ هدفي الفوز اللاعبان سالم فيصل ووليد خالد.

وتقامُ المباراة الثانيّة بين المنتخبين اليوم الإثنين في الساعةِ السابعة مساءً بتوقيت بغداد في الصالةِ نفسها.

وعلى صعيد اخر أعلن نادي الحشد الرياضي، ضم نجم المنتخب الوطني بكرة اليد جاسم غصاب.

وقال رئيس النادي خالد كبيان في تصريح صحفي إن الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي تعاقدت مع نجم منتخبنا الوطني لكرة اليد جاسم غصاب لتمثيل فريق النادي لكرة اليد للموسم الجديد.

وبين أن إدارة النادي تسعى إلى تعزيز صفوف جميع فرقها من أجل الظهور بمستوى يليق باسم النادي والمنافسة على اللقب في مختلف المسابقات والرياضات.

يذكر أن الكابتن جاسم مثل فريق الجيش في الموسم السابق.