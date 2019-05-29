الشين النافية العراقية – حسين حمود

نشرت الزميلة فائزة حمدون مقالة جميلة عن كلمة “مو” وأصلها، وقد إستحثني الموضوع على إستخراج مقالة مناظرة من (القاصة) التي أخزن فيها مقالاتي . أرجو أن تروق لكم.الشين النافية :-الكثير منا يعرف أدوات النفي في اللغة العربية, لكن الناس يستخدمون في لهجاتهم كلمات وحروفا أخرى فمثلاً يستخدم حرف الشين في اللهجة العراقية الجنوبية للنفي القاطع والناهي. ففي حكاية شعبية قديمة توفي شخص إسمه مطنش, كان يعمل سفافاً للبواري اي حائكاً للحصران التي توضع فوق السقوف لمنع انسياب مياه الأمطار من السقوف الى البيوت. جلست زوجته التي كانت (تموت عليه) وسط النساء وبدأت بالنحيب عليه وصارت (تنوعي) :

عمت عيني عله مطنش يسفاف البواري الما يخرنش

وفي حكاية أخرى إن شخصاً من الناصرية قصير القامة ضئيل الحجم إسمه دِكه . والدِكة: هي الرز المكسر الذي يستخدم لتحضير كبة التمن المعروفة فقط في العراق. إستشهد دكه في أوائل الخمسينات في حرب الشمال فجلست زوجته على تابوته وهي (تنوعي) وتقول:

كتلك يا دكه لا تغيديش عركة حكومة وما تفلٌيش

لا تغيديش أي لا تقيد إسمك في الجيش اي لا تتطوع. ما تفلّيش أي لا تنتهي لانها فعلاً كانت حرباً طويلة…الغريب إن نفس هذا الحرف العجيب (ش) يستخدم للنفي في اللهجة المصرية العريقة مثل متروحش ومترجعش…

بحثتُ في هذا التشابه الغريب فوجدت إن السومريين هم أول من نفى الكلام باستخدام الشين فعندما قرأت النص العربي لملحمة كلكامش الخالدة, وجدت مواضع عديدة منفية بحرف الشين. لكني لم أعثر على أي ربط مع الاستخدام المصري له فخمنت إن الحالة إنتقلت من العراق السومري الى مصر الفرعونية وهذا واردٌ جداً … فاللغات واللهجات كائنات حية تتنقل كلما تنقل الناس. وهذا هو أساس تفاعل الحضارات.

بغداد