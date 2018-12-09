الشيشة‭ ‬أخطر‭ ‬على‭ ‬الانسان‭ ‬من‭ ‬السيكائر

لوس‭ ‬انجلس‭ ‬‭- ‬الزمان

حذّر‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬من‭ ‬سمّية‭ ‬أنابيب‭ ‬الماء‭ ‬في‭ ‬الشيشة‭ ‬على‭ ‬القلب،‭ ‬ونظام‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭. ‬ووفق‭ ‬المجلة‭ ‬الأميركية‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬The‭ ‬American‭ ‬Journal‭ ‬of‭ ‬Cardiology‭ ‬أكد‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬للشيشة‭ ‬نفس‭ ‬التأثيرات‭ ‬الضارّة‭ ‬على‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬(مثلاً‭ ‬تدخينها‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬دقيقة)،‭ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬يحدثها‭ ‬تدخين‭ ‬السجائر،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المخاطر‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬عالية‭ ‬للغاية‭. ‬ولإجراء‭ ‬الدراسة‭ ‬اتخذ‭ ‬الباحثون‭ ‬إجراءات‭ ‬مختلفة‭ ‬إزاء‭ ‬48‭ ‬من‭ ‬مدخني‭ ‬الشيشة‭ ‬الشباب‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬جلسة‭ ‬تدخين‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭. ‬وتمَّ‭ ‬تقييم‭ ‬المؤشرات‭ ‬المختلفة‭ ‬مثل‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬ومستوى‭ ‬النيكوتين‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬وأحادي‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬الجلسة‭. ‬وتشير‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تدخين‭ ‬الشيشة‭ ‬ليس‭ ‬بديلاً‭ ‬صحياً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تدخين‭ ‬السيجارة‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬تماماً‭. ‬ويحذر‭ ‬الباحثون‭ ‬مدخني‭ ‬الشيشة‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬التدخين‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬دقيقة؛‭ ‬وعملياً‭ ‬يميل‭ ‬مدخنو‭ ‬الشيشة‭ ‬إلى‭ ‬استنشاق‭ ‬التبغ‭ ‬لساعات‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬قدّر‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أنَّ‭ ‬جلسة‭ ‬الشيشة‭ ‬الواحدة‭ ‬تعادل‭ ‬تدخين‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬سيجارة‭.‬