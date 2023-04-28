 العرض الثالث والأخير للاستحواذ على مانشستر يونايتد 

لندن,- (أ ف ب) – تقدم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بعرض ثالث وأخير لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، وفق ما أفادت مصادر وكالة فرانس برس الجمعة.

ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء “الشياطين الحمر” من عائلة غلايرز الأميركية.

كما ورد أن راتكليف قدّم عرضاً آخر قبل الموعد النهائي الجمعة للجولة الثالثة من تقديم العروض.

وفيما ورد أن العرض الأخير للشيخ جاسم تجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار)، فإن حجم عرض راتكليف المعدّل لم يُعلن بعد.

وكان المنافس الثالث رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس أعلن أن عرضه الثاني لشراء النادي هو القائم، ولن يقدّم عرضاً ثالثاً، متهماً ملّاك النادي بتحويل عملية الشراء إلى “مهزلة”.

ورغم ذلك، يبدو أن أيا من العروض لن يصل إلى عتبة الستة مليارات جنيه استرليني المحددة من قبل عائلة غلايزر التي تراجعت شعبيتها لدى الجماهير بشكل متزايد بعدما غاب الفريق عن ألقاب الدوري الممتاز منذ 2013 ولم يفز بأي لقب منذ 2017، قبل أن ينجح أخيراً في فك صيامه من خلال تتويجه بلقب كأس الرابطة المحلية.