مانشستر يونايتد يتجنّب السيتي في قرعة كأس الإتحاد

الشياطين الحمر تلقي بتشيلسي خارج المنافسة بثنائية تاريخية

{ لندن- وكالات: نجح فريق مانشستر يونايتد في انتزاع تذكرة العبور إلى دور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه المثير على تشيلسي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما في عقر دار البلوز، على ملعب ستامفورد بريدج. وقال متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا، في تصريحاته لـ”بي بي سي”، عقب المباراة: “فوز مهم، اليوم كان الأداء عظيماً من الفريق ومن الجميع، الأمر لم يكن سهلًا، لكننا فعلنا ذلك، نحن سعداء جدًا بهذا الموسم”. وأضاف: “الفريق يساعدني لإخراج أفضل ما لديّ، وأنا أعطي كل شيء لهم، هم يساعدونني في إحراز وصناعة الأهداف، نحن نستمتع باللعب معًا”. وانتقل بوجبا للحديث عن مدربه أولي جونار سولسكاير: “نحن مانشستر يونايتد، نلعب من أجل الفوز بالألقاب، سولسكاير حصل على هذا العمل، لأنه يستطيع أن يقوم به، هو يثق بنا ونحن نثق به”. وكان بوجبا أحرز هدفاً وصنع آخر، في فوز الشياطين الحمر على تشيلسي، في ملعب ستامفورد بريدج، ليتجاوز المانيو سريعاً أثار السقوط الأوروبي أمام باريس سان جيرمان الأسبوع المنصرم، ويواصل المشوار نحو لقب الكأس. أقيمت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، بعدما أطاح مانشستر يونايتد بتشيلسي، حامل اللقب، وأكمل عقد المتأهلين. وتجنب قطبا مدينة مانشستر، اليونايتد والسيتي، مواجهة بعضهما في هذا الدور.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

– سوانزي سيتي * مانشستر سيتي

– واتفورد * كريستال بالاس

– وولفرهامبتون * مانشستر يونايتد

– ميلوول * برايتون

وستقام مباريات ربع النهائي، بين يومي 15 و17 مارس/آذار المقبل. وبلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على مضيفه تشيلسي (2-0) على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات ثمن النهائي. وأحرز هدفي اللقاء كل من، أندير هيريرا (ق31) وبول بوجبا (ق45). وبدأ مانشستر يونايتد المباراة مهاجما منذ الدقيقة الثانية، عندما أبعد مدافع تشيلسي دافيد لويز، كرة أرسلها لوكاكو أمام المرمى، قبل أن تصل إلى ماركوس راشفورد. ورفع لاعب مانشستر يونايتد، نيمانيا ماتيتش، كرة عالية قابلها سمولينج برأسه، في مكان وقوف حارس تشيلسي، كيبا أريزابالاجا. وفي الدقيقة 11 احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لتشيلسي، نفذها دافيد لويز، وتصدى لها حارس يونايتد سيرجيو روميرو، وتابعها بيدرو رودريجيز من اللمسة الأولى، لكن الحارس الأرجنتيني أنقذها على دفعتين. وبعدها بدقيقة واحدة، تبادل نجم تشيلسي، إيدين هازارد، الكرة مع ماركوس ألونسو، ثم سدد بجوار القائم الأيسر. وأطلق هيريرا تسديدة قوية نحو مرمى تشيلسي، تصدى لها كيبا باقتدار، ثم انفرد مهاجم البلوز هيجواين بمرمى يونايتد، لكن روميرو ضيق عليه الزاوية. ورفع الظهير الأيمن، سيزار أزبيليكويتا، عرضية سدد هيجواين على إثرها الكرة برأسه، بجانب المرمى، في الدقيقة 17. وهدأت الأمور نسبيا بعد ركلة حرة نفذها راشفورد، وسيطر عليها كيبا بسهولة، حتى الدقيقة 31? عندما أرسل بول بوجبا عرضية قابلها هيريرا، من وراء المدافعين، برأسه على يسار الحارس كيبا. وأضاف بوجبا الهدف الثاني، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما انقض برأسه على عرضية راشفورد، وأودعها الشباك. وتصدى المدافع سمولينج لمحاولة هيجواين، في الدقيقة 48 وأبعد ظهير يونايتد لوك شاو الكرة، قبل أن يصل إليها المندفع أزبيليكويتا. واخترق هازارد من الناحية اليمنى، وسدد بيسراه كرة اصطدمت بمدافع، وعلت العارضة. وأجرى مدرب تشيلسي، ماوريسيو ساري، تبديله الأول، بإشراك ويليان مكان بيدرو رودريجيز. ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء للبلوز، في الدقيقة 54 بعد الاستعانة بتقنية الفيديو. ودخل روس باركلي إلى تشكيلة تشيلسي، بدلا من ماتيو كوفاسيتش، فيما أشرك مدرب يونايتد، أولي سولسكاير، مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، على حساب لوكاكو. وهدأ إيقاع اللعب كثيرا، حيث حصن الفريق الضيف خطوطه الخلفية، وخرج ماتا من الملعب، ليدخل مكانه أندرياس بيريرا، في الدقيقة 77. وظل اللعب سجالا بين الطرفين، دون وجود تهديد حقيقي على المرميين، لينهي يونايتد المباراة لصالحه (2-0)? وسط سخط واضح من جمهور أصحاب الأرض. أحرز الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، هدفا في شباك تشيلسي، في المباراة الجارية ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن بوجبا ساهم في 15 هدفا خلال 12 مباراة في مختلف المسابقات منذ تولي أولي جونار سولسكاير القيادة الفنية للشياطين الحمر، (سجل 9 أهدف وصنع 6 أخرى). وأشارت الشبكة، إلى أن بوجبا ساهم بعدد أكبر من الأهداف التي شارك فيها خلال 20 مباراة تحت قيادة جوزيه مورينيو، في بداية الموسم (سجل 5 أهداف وصنع 4 أخرى). وأنهى الشياطين الحمر الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد.