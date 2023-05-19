الشهيق – مازن الحيدري

عَرِفت هذه المفردة باكرا من خلال درس العلوم حين كنت طالبا في مدرسة البهجة الابتدائية الواقعة في منطقة العطيفية الثانية والتي تقع على الجانب الايمن من جسر الحديد وانت تعبر من الرصافة الى الكرخ..

يصنف العلماء التنفس كواحدة من العمليات اللاإرادية التي يقوم بها الانسان على الرغم من إمكانية حبس النفس وقطعه لفترة بسيطة، كما في حالات الغوص تحت الماء او في تحدياتنا الطفولية التي كنا نمارسها لاثبات قدراتنا الخارقة !! يتفاوت عدد المرات التي ياخذ فيها الانسان شهيقا في الدقيقة الواحدة حسب المرحلة العمرية وبكل تاكيد يختلف هذا العدد وفقا للجهد الذي يبذله الانسان في حالات مختلفة ..

ليس من السهل احتساب عدد المرات التي نتنفس فيها شهيقا خلال حياتنا وليس من المنطق احتسابها !! ولان الشهيق والزفير عملية نمارسها دون قصد فأن الكثير منا ينسى بانه يتنفس !!

في حياتنا هناك دائما شهيق يستحق ان نقدره وليس بالضرورة ان يكون في لحظة اختناق او مرض بل يمكن ان يكون في لحظة صفاء تغمرنا ونحن نأخذ شهيقا يعبق بعطر الحياة ..

صبحكم الله بالخير والعافية