الشهيد محمد باقر الصدر.. النهر الخالد – وليد الشطري
غادرتنا غدراً يا شهيد الأنسانية
أيهاالطاهرُ النقي شهيد العراق المفكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر
( قدس سره)
الزاهد بالدنيا العصامي المنتصر بعدالةالسماء بوجه الطغاة ..
تمر علينا ذكرى مؤلمة أستشهاد المرجع الديني السيد الشهيد محمد باقر الصدر وأختهُ الشهيدة العلوية بنت الهدى .
الجريمة النكراء التي أرتكبها النظام السابق وصمة عار في تاريخهِ الأسود المنبوذ الملطخ بالدماء ..؟
أستشهد الصدر وكانَ شراعهُ الفجر بأشراقة شمس الحرية ..
يبقى سماحةالسيد الشهيد آية الله العظمى محمد باقر الصدر رمزاً خالداً شامخاً ينير طريق الحرية للأجيال القادمة
والموت للطغاة أعداء الحياة..