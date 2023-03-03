الشمس اجمل في بلادي من سواها – صباح الربيعي

الشمس اجمل في بلادي من سواها – صباح الربيعي

)الشمس اجمل في بلادي من سواها ، والظلام حتى الظلام ، هناك اجمل ، فهو يحتضن العراق ، واحسرتاه متى أنام فأحس أن على الوسادة  من ليلك الصيفي طلاً فيه عطرك ياعراق ـ إني لأعجب كيف يمكن ان يخون الخائنون ! ايخون إنسان بلاده ؟ إن خان معنى ان يكون ، فكيف يمكن ان يكون !) بمثل هذا الفيض من الإنتماء والوفاء  يتحدث بدر شاكر السياب عن بلده العراق  والذي رحل عنه وهو نخلة سامقة  لا ترتضي الا بالعلياء  مقاما  ، ولم يطأطيء رأسه الا لخالقه . إن العراق هو بلد استثنائي  ، بلد الأنبياء  كالنبي إبراهيم  ويونس وحنين  ونوح وهود وصالح  وذو الكفل  وسليمان وأيوب وغيرهم  سلام الله عليهم جميعا ، وهو جمجمة العرب وكنز الرجال  ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض وحربة الإسلام وحضن الثغور .الأوطان هي وجود الإنسان  وارتباطه بالارض وسمائها   فالناس بلا وطن هم مجرد ” بدون ” …الأوطان  هي سر الأسرار  فلاتوجد اوطان بدون محبين  واحرار ، انها معادلة متوازنة  غير قابلة للمساومة ! قال الرصافي ( إذا لم يعش حرا بموطنه الفتى  ـ فسمِ الفتى ميتا وموطنَه قبرا )  وقال ابو فراس الحمداني ( وما اخوك الذي يدنو به نسب ـ لكن اخوك الذي تصفو ضمائره ) العراق هو قرة عين العراقيين  ومفاخر أواصرهم التي لا تعد ولاتحصى ، فمنه انطلقت الشرائع والقوانين  من خلال مسلة حمورابي ، ومن الوركاء في الناصرية انطلقت الكتابة  الاولى بحرفها العربي المتين .  لقد اختارها ابو جعفر المنصور 158 هـ عاصمة ، لأنها الانقى هواء  والافضل اتصالا  عبر “دجلتها ” التي خلدها الجواهري  بقصيدته ( حييت سفحك عن بُعد فحيني ـ يادجلة الخير يأام البساتين / حييت سفحك ظمآنا الوذ به ـ لوذ الحمائم بين الماء والطين / يادجلة الخير يانبعا افارقه على الكراهة بين الحين والحين / اني وردت عيون الماء صافية ـ نبعا فنبعا  فما كانت لترويني ) . بغداد  شامخة وعصية على العدوان  من اين ماجاء  ، فهي وكما قال الشاعر محمود حسن اسماعيل ، وشدت به السيدة ام كلثوم ( بغداد ياقلعة الاسود  ياكعبة المجد والخلود ، ياجبهة الشمس للوجود ، سمعت في فجرك الوليد ، توهج النار في القيود ، وبيرق النصر من جديد يعود في ساحة الرشيد ) انه فدر العراق ان يظل متألقا  شامخا ابيا وتاريخهم هو الشاهد والدليل ، فهم اول من اخترق وحل لغز النجوم والفلك ، والسومريون والبابليون والأكديون والآشوريون  هم اصحاب حضارات متعاقبة  ادهشت العالم برقيها ،لذلك فإن حب العراقيين لبلدهم  هو قسمة الله ، التي لاتقبل التجزئة  واللعب على اوتار العواطف . وهاهي الدورة العاشرة للقمة العالمية للحكومات التي ضيفتها دبي في الشهر الماضي  تحتفي  حديثا بـ ” بطارية بغداد ”  المكتشفة شرقي بغداد  والتي يرجع تاريخها الى قبل نحو 2000  عام ،  والتي قال عنها الآثاري العراقي بهنام ابو الصوف : انها جرة صغيرة من الفخار تضم اسطوانة نحاسية ، وهو مايكون مواد كهربائية جافة ، اكتشفت عام 1936  انه احتفاء مهم بتاريخ العلم ببغداد  رغم ما تعانيه اليوم من شحة بمصادر الطاقة الكهربائية ! يتوهم من يعتقد انه قادر على مس جوهر العراق بالأذى ، على قول الشاعر مصطفى جمال الدين ( بغداد مااشتبكت عليك الأعصر ـ الأ ذوت ووريق عمرك اخضر / مرت بكِ الدنيا وصبحك مشمس ـ ودجت عليك  ووجه ليلك مقمر /  وقست عليك الحادثات فراعها ـ أن احتمالك من أذاها أكبر )

ان الحديث عن بغداد يطول ويطول ، والمهم انها ستبقى كما تغنت بها جارة الوادي فيروز ( بغداد والشعراء والصور ـ ذهب الزمان وضوعُه العـَطرُ / ياالف ليلة  يامكملة الأعراس  يغسل وجهك القمر ُ / بغداد هل مجد ورائعة ـ ماكان منك اليهما سفرُ / ايام انت الفتح ملعبه ـ أنا يحط بجناحه المطر ُ) هذا ماجادت به قريحة الشاعر  منصور الرحباني

هكذا كانت بغداد ، منارة للمجد والعلياء  وهكذا ستبقى ، شاء من شاء وابى من أبى ! الوطن والمواطن هما ارتباط الانتماء والوجود ، ومابينهما راسخ ، رسوخ الأصابع في راحة اليد !

مشاركة