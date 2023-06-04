الشمري يكرّم منتسباً لنيله بكالوريوس في طب الأسنان

بغداد – الزمان

كرم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري منتسبا من قيادة شرطة محافظة بابل حصل على بكالوريوس في طب الأسنان، ووجه بتكييف وضعه حسب اختصاصه.

اهداف واضحة

وقال الشمري في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (النجاح هو أن تضع أمامك أهدافا واضحة، وأن تؤمن بأن تصنع لنفسك مستقبلاً، ولدينا في وزارة الداخلية مبدعون في شتى المجالات، من بينهم العريف علي زويد كاظم أحد منتسبي قيادة شرطة محافظة بابل الذي حصل على شهادة طب جراحة الفم والأسنان).

مضيفا انه التقى (بهذا المنتسب المتفاني في الوصول إلى التفوق). وبحسب البيام فـــــــقد أوعز الشمري بـ(تكييفه حسب اختصاصه الذي حصل عليه ووجهنا بتكريمه)، مؤكدا دعمه( الكامل لجميع الكفاءات العلمية الأكاديمية التي هي عماد الوطن والمستقبل).