مركز الإعلام يحذّر من إختراق البريد الحكومي في النشر على تويتر

الشمري: هدفنا إرساء تقاليد تحتفي بالإبداع الإلكتروني وتحمي المصنّفات الرقمية

بغداد – ابتهال العربي

طالب مجلس المسار الرقمي العراقي، في مؤسسة بغداد للتواصل والإعلام الرقمي، وزارة الثقافة، بإضافة المصنّفات الرقمية، ضمن حقول الجائزة الثامنة للإبداع العراقي، وقال رئيس المؤسسة، صفد الشمري، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (نتاجات الاوعية الرقمية صارت فاعلة ومؤثرة بصورة لا يمكن تجاوزها ابداً في الفعاليات الرسمية الكبرى المهتمة بالإبداع العراقي، منها الجائزة السنوية للوزارة)، واشار الى (جديّة المسار الرقمي في ارساء تقاليد جديدة تحتفي بمبدعي المجال الرقمي، لكونه اول مؤسسة كرّمت المبدعين العراقيين بالجوائز، والاحتفاء بأكثر من 250 شخصية رائدة في المجالات الثقافية وسط احتفاليات كبرى، منها جوائز الابداع الرقمي بالشراكة مع العتبة الحسينية خلال عام 2021 ومنتدى التواصل الرقمي بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات في عام 2022 والجائزة العراقية للمحتوى الرقمي، مع كلية المنصور الجامعة)، مضيفاً انه (اسس اول اكاديمية للمهارات الرقمية، بالمشاركة مع مجموعة المدارس الملكية ببغداد، خلال العام الجاري، لتدعيم ثقافة استخدام للإنترنت).

حماية الملكية

وبحث الشمري مع عميد كلية المنصور الجامعة، صباح كلو، حماية ملكية المصنفات الرقمية في العراق، تزامناً مع عدم وجود اي تشريعات مختصة بهذا الجانب، واتفقا على اطلاق برنامج مشترك. واوضح كلو امس ان (الكلية مستعدة بالاسهام في نشر ثقافة الوعي بحقوق المصنفات الرقمية العراقية، التي تخص الموضوعات الابداعية)، وتابع ان (الجانبين اتفقا على البدء بإطلاق برنامجهما المشترك، بالتنسيق مع الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات، وعقد سلسلة ندوات تشترك فيها القطاعات المختصة، لشرح مناهج حماية المصنفات، ومفاتحة الجهات التشريعة بإصدار القوانين الخاصة بحماية المصنفات الرقمية). وناقش وزير الثقافة والسياحة والاثار، احمد فكاك البدراني، مع اللجنة العليا لجائزة الإبداع العراقي، ودائرة الشؤون الثقافية العامة، واتحاد الأدباء والكتّاب في العراق، وعدداً من المثقفين، تسمية الجوانب الخاصة بالجائزة. وقال بيان امس ان (الجائزة ستتضمن الابداع في مجالات الرواية والشعر والقصة القصيرة، والنقد الأدبي والثقافي، والرسم والدراسات الآثارية، فضلاً عن الاخراج المسرحي وسيناريو الفلم الطويل)، مؤكداً ان (الوزارة خصصت جائزة شخصية العام بعنوان شخصية الأنجاز الثقافية، الى جانب تقديمها جوائز لأفضل شركة سياحية وخدمات فندقية)، واضاف ان (الدورة الثامنة من الجائزة ستشهد مشاركات مهمة في مختلف الفروع الثقافية التي ترفع من مستوى الثقافة العراقية). على صعيد متصل، رصد مركز الإعلام الرقمي، توثيق حسابات بعض الاشخاص على منصة تويتر باللون الرصاصي بالرغم من عدم توليهم مناصب حكومية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (هؤلاء الأشخاص يستخدمون بريداً الكترونياً حكومياً، مستغلين عملهم او امتلاكهم للبريد الحكومي)، مبيناً ان (استخدام البريد بدون علم الجهة، سيلقي بنتائج وخيمة على الصعيد السياسي او الدبلوماسي من حيث التضليل ونشر الأخبار المزيفة).

بريد ألكتروني

داعياً الجهات المختصة الى (السيطرة على البريد الالكتروني الحكومي، وعدم منحه لأي شخص إلا بعد التحقق وأخذ التعهدات القانونية، لمنع استغلاله من بعض الشخصيات والجهات)، ولفت الى ان (رؤساء الحكومة والجمهورية والبرلمان ونواب الرئيس ورئيس الوزراء، و أعضاء البرلمان ومن هم بدرجتهم ، والمتحدث الرسمي في الدولة، هم فقط يحق لهم التوثيق باللون الرصاصي، بحسب معايير تويتر الجديدة).