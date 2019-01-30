الشمال السوري – جاسم مراد

واشنطن وانقره يدركان جيدا، بان سوريا التي خاضت حربا كونية على مدى ىسبع سنوات متواصلة وحققت انتصارات كبرى، لايمكنها بالمطلق أن تترك جزءا أو اجزاء من الشمال السوري تحت سيطرة الامريكان والاتراك ، أو تجعل من تلك الاجزاء خاضعة للمساومة والتلاعب بيد هذين الدولتين اللعوبتين الطامعتين . فالكرد عليهما أم يدركوا على اختلاف فصائلهما ، بدون سوريا الدولة لايمكنهما أن يحققوا الاستقرار والحقوق ضمن سياقات المجتمع السوري ، وكل مايجري من تعهدات امريكية ومناورات تركية ماهي سوى عمليات مساومة وتلاعب درجت عليهما سياسات تلك الدول في اكثر من واقعة ومكان ، فحقوق الشعب الكردي لاضمانة لهما إلا عبر الدولة السورية الضامن الاصيل لكل الشعب السوري ، وهذا مااثبتته طبيعة واهداف الصراع الدامي الذي اشتركت فيه اثنان وثمانون دولة اقليمية وعالمية . إن الانسحابات الامريكية البطيئة والمستعجلة ، وكذلك الحشود والمناورات العسكرية التركية ، لايمكن وصفهما إلا بالرجل الحائر بين جماعات الدعم التي انهارت وتقاتلت مع بعضها البعض ، والبقاء في ارض رخوة مكلفة جدا لهما حينما يتخذ قرار المواجهة لانتزاع ماتبقى من ارض الشمال السوري. خارطة الوضع الدولي في الارض السورية ، واضحة المعالم ، فسوريا الدولة والقيادة والشعب ، تمتلك شبكة متينة من الحلفاء الدوليين والاقليميين ، وفي مقدمتهما روسيا الاتحادية والصين الشعبية وايران وحزب الله ومن معهما بالاضافة للعديد من دول العالم وامريكا اللاتينية ، وتحلحل الوضع العربي واعادة العلاقات مع بعض الدول لخليجية والعربية، هو بداية طيبة لقناعة النظم العربيىة بأنه لامخرج لواقع عربي متماسك على الاقل بحدوده الدنيا بدون سوريا العربية . إن اللعبة التركية الامريكية في الاراضي السورية ، لم تعد لها قيمة من الناحية الاستراتيجية ، فالجمهورية العربية السورية ، قد تمكنت من فرض إرادتها الوطنية على معظم الاراضي السورية ، والشعب انحاز بشكل شبه مطلق لدولته وقيادته وجيشه ، ولم يتبقى لهؤلاء اللاعبون سوى إراقة المزيد من الدماء في الشمال السوري ، تارة عبر استخدام المجموعات الارهابية ، وتارة اخرى جعل المنظمات الكردية هدف للطرفين . المشروع الامريكي ، هو تقسيم الدول ، وشمال سوريا مستهدف بهذا المشروع ، ولكن يبدو إن الادارة الامريكية لم تدرك بعد قوة الشعوب في مواجهة واسقاط مثل هذه المشاريع وتخسر امريكا حضورها في المنطقة ، فالاعتماد على الارهاب ليس هو الحل للعلاقات الامريكية مع شعوبنا العربية وإنما بالمصالح والسلام والعلاقات المتكافئة . فقبل ترامب بامبيو كانت كوندريزارايس قد طرحت مشروع الشرق الاوسط التقسيمي الجديد وسقط ، فسوريا الدولة والجيش والحلفاء هم الابقى والاقدر على تحقيق النصر في الشمال السوري ..