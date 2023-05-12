الشلاه: أنجزنا مهرجان بابل بمقاييس عالمية

بابل – الزمان

قال رئيس مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية العاشر علي الشلاه الذي اختتم فعالياته في 8 أيار الجاري (انجزنا مهرجانا بمقاييس عالمية).مؤكدا ان (هذه الدورة كانت استثنائية بكل المقاييس فهي الدورة العاشرة وتزامنت مع الذكرى العشرين لسقوط الدكتاتورية والخامسة للنصر العراقي على داعش.وقد أسهم النصر الذي حققته قواتنا المسلحة وحشدنا الشجاع في استتباب الأمن واستقرار البلاد مما شجع الضيوف الاجانب على الحضور بنسبة عالية، حيث استجاب 86 مثقفا واديبا وناشرا وتشكيليا وموسيقيا لدعوة المهرجان للمشاركة به). موضحا (لقد قدمنا في ثمانية أيام 64 فعالية مختلفة لم تستثن احدا ولا فنا . ونجح المهرجان بوضوح من خلال الاقبال الشديد على جميع فعالياته دون استثناء ،ولقد اثبت المهرجان بأن الفعاليات الثقافية الرصينة يمكن أن تحقق حضورا لدى المتلقين اذا قدمت بطريقة رصينة ومشوقة وعبر اسماء ثقافية وفنية كبيرة ، لقد أكدنا عودة العراق المبدع إلى المشهد الثقافي العربي والعالمي بثقة وتفاعل إيجابي وقلنا هاهو العراق القادم المختلف.. وكلنا بابليون .

وتنوعت فعاليات المهرجان بين فنون الشعر والسرد والتشكيل والمسرح والسينما والندوات الفكرية والاعلامية ومعرض للكتاب.