الشعب نايم وحاير بالارصفة – سعد الاوسي

عشرون عاماً من احتلال العراق مضت ومع كل ماجرى من ويلات… وقع الرئيس بايدن خلال الساعات الماضية على مرسوم وضع العراق في حالة طواريء وهو شبيه بمرسوم المجرم بوش عام 2003 الذي تم احتلال وتدمير العراق بموجبه ،، لكن القادم القريب سيكون قلب الطاولة بطريقة ناعمة فتوقعوا كل شيءٍ ناعماً، للتذكير فقط قانون الطوارئ يجيز للاميركان استخدام القوة إن اضطروا وكذلك الحصار الاقتصادي من خلال منع دخول بضائع ومواد معينة الى العراق بالاضافة الى التحكم باسعار صرف الدولار كون الدولار مملوك للبنك الفدرالي وليس للبنوك المملوكة لبعض الاحزاب التي تسيطر على السلطة….!!

طركاعتنه جبيرة.

{ عن مجموعة واتساب