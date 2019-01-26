الجريمة والعتاب

الشعب في خدمة الشرطة – حسين الذكر

يقال ان مراكز الشرطة لم تعد تسمع ولا تتقبل شكاوى المواطنين في خطوة كبيرة لصالح الفاسدين وتعزز وترسخ مفهوم الجريمة في العراق الجديد ، اذ ان الشرطة في زمن الدكتاتورية برغم قلة جرائم السرقة آنذاك الا انها تحضر لموقع الجريمة فورا بلا عناء المواطن، بمجرد ان يتصل أي شحص على رقم ( المخصص ) آنذاك ، لتكون حاضرة لمتابعة وتحقيق في أي جريمة تقع وان كانت صغيرة ..

اليوم شكا عدد من المواطنين بان الداخلية اتخذت طريقة جديدة لحماية المجرمين واللصوص اذ لا تقبل أي شكوى سرقة الا بعد ان يذهب الضحية بنفسه الى منطقة أخرى ابعد ويضطر لتقديم شكوى لدى المحكمة يثبت من خلالها بانه مسروق ، وهي عملية تتطلب صرف ورشاوى في بلد اغلب مؤسساتها وموظفيه لم يعد يتحركوا خطوة الا بالرشوة . فيما الاجراءات الروتينية القاتلة لا تساعد المواطن الفقير المسكين على تتبع شكواه واللحاق بالمجرم الذي هو حر طليق بل محمي من أجهزة الدولة بطريقة ما .

منذ سنوات التغيير انتشرت في المناطق الشعبية ظاهرة سرقة ارقام السيارات وكذلك الدرجات والستوتات وقد ظلت مستمرة بلا علاج ، اذ ان إجراءات مراكز الشرطة تصب لصالح اللص ، فيما تعاقب الضحية بعد منعه من تتبع شكواه والاكتفاء بالدعوات على اللصوص ومن يحميهم من رؤوس النظام الجديد ..

في دول العالم المتحضر نادر ما تشاهد شرطياً في الشارع العام فان واجبه لم يعد رقابيا بعد ان تولت الكاميرات الواجبات ، فيما نرى افراد الشرطة المحلية يرتدون زيا موحدا يقفون بصورة رمزية تدل على وجودهم في بوابة بعض المؤسسات والشوارع والساحات المهمة يمثلون رمزا للنظام بالزي والحركة والدقة والاحترام والسلاح والهيبة .. فيما اغلب شرطتنا ينتشرون بمئات الالاف على امتداد شوارع ومدن عراقنا المنهوب ، وهم بازياء متلونة مهلهلة وبعضهم لم يتقيد بلبس الزي فيما أجساد البعض متكرشة مترهلة بصورة مخزية ، وبعضهم يجلس وسلاحه على الأرض وآخر يدخن في السيطرة فيما أخر يجر الاركيلة ويحتسي الشاي امام انظار العالم، فيما اخرون يمزحون بعضهم مع بعض يتلفظون بمفردات تخدش الحياء العام واخرون يتهاوشون مع السواق وغيرهم باصوات عالية جدا لا تمت للنظام بصلة ..

هذا فيض من غيض يستطيع أي مسؤول بمجرد ان ينزل بنفسه – بلا موكبه – الى الشارع ويطل براسه من النافذة ليرى العجائب في بلد العجائب ..

كنا نتمشى كعادتنا الأسبوعية في شارع المتنبي ، حيث تعرض الكتب وتنتشر الفعاليات العامة المعبرة عن نوع من فضاء الحرية وشكل من اشكال الديمقراطية المتناسب مع شكل وطبيعة النظام العام الذي يحكم العراق الجديد ، وقد لفت نظري الدكتور كاظم الربيعي حينما أشار بضحكة الى كتاب شهير بعنوان الجريمة والعقاب ، من باب التهكم والنقد الكوميدي لما يمر به العراق في بعض اوجهه اذ قال : ( لم يعد هناك عقاب ، ينبغي ان يغير عنوان الرواية الى جريمة بلا عقاب ) !!

الجريمة والعقاب رواية كتبها الروائي الروسي دوستوفيسكي ، نُشرت لأول مرة عام 1866.

وقد مزحت مع صديقي الدكتور وهو يذكر اسم الجريمة والعقاب قائلا (كان ذاك من الماضي اما الان فقد أصبحت الجريمة بلا عقاب او الجريمة والعتاب – باضعف الايمان – اذا تحركت القضية لامتار ضد اللصوص والمجرمين ولا سيما مجرمي الشوارع الذين برغم ارتكابهم عشرات السرقات والمحاولات الفاشلة امام الناس الذين يعرفوهم حفظا على الغيب ، الا انهم اصبحوا مطلوقي السراح احرار التصرف بما شاءوا بعد ان وجدوا لهم قانوناً يحمي وشرطياً يقبض .. ولن يغير الله ما في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم ) .