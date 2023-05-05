الشر الخفي – جبار فريح شريدة

العدوانية التي ظهرت اتجاه النبي محمد وال بيته من قريش باسباب كثيرة لكن التاريخ اخفى عدوانية النساء .

المعروف ان غيرة النساء شئ طبيعي بعد ما تشاهد من افضل منها وعندما سلب الرسول محمد صل الله عليه وسلم الجاه والسلطة من قريش شب عدوان ضد النبي من تلك الغيرة لكن التاريخ لم يدلوا بتفاصيل غيرة نساء وماذا فعلنا ؟

النساء شريك اساسي مع الرجل بالافكار والنقاشات الاجتماعية في البيت او العمل .فكيف كانت حال نساء قريش مع ازواجهم في البيت ؟هل كانوا يحرضون ام مسالمون ؟

الطبيعي ان النساء يشعلنا نار الفتن وهذا ما اثبت عبر التاريخ , من الملاحظ ان اغلب مشاكل الاجتماعية او السياسية هي النساء بسبب الغيرة من بعضهن البعض , فعند الغيرة يشتد مكر النساء وهو اشد نوع من انواع العدوان .

فقبل ظهور الاسلام كانت هناك حرب البسوس بين العرب انفسهم بسبب النساء وسميت حرب البسوس نسبة الى البسوس هي من اشعلت نار الحرب اربعون عاما بين بطون العرب .

ان لكيدهن عظيم هذا ما اشار اليه القران .فاذا كانت النساء بهذا الوصف هذا يعني ان اغلب المعارك التاريخية سببها النساء وطبيعي غيرتهن هي الاساس في اشعال نار الفتن , فاليوم نلاحظ تشتت الاخوة بيت البيت الواحد او كثرة المشاكل في العمل بسبب النساء لما تمتلك من جهاز نفسي يختلف عن الرجل ,هذا ما يدلل على انها سبب اغلب مشاكل التاريخ بين الامم او بين الشعوب او بين العشائر او بين القبائل او بين الاخوة .

فتوجه اغلب الغزوات التحرير الاسلامي باتجاه الشعوب التي تمتلك النساء الجميلات تاركين خلفهم افريقيا .اذا نحن بحاجة ماسة الى تحليل نفسي ومراجعة لجميع المعارك والخلافات التي مر بها الانسان وتوضيح دور النساء والمساهم الاساسي في شن العدوان او السبب الاساسي في الفتن .