الشريف يستعيد الصدارة للجوية وأربيل تقهر الكهرباء بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

انتزع الجوية فوزا غاليا على مضيفه النجف بهدفين في المباراة المؤجلة من الدور21 التي جمعت الفريقين ليلة أمس الاول وبتلك النتيجة حصد 3 نقاط ثمينة ليرفع رصيده 44 ومعهااستعاد الصدارة وأسعاد جمهوره الذي رافقه لملعب المبارة وعاد الاثنين في فرحة كبيرة بعد تجاوز مهمة غير سهلة تركز تفكير الاثنين على نتيجة الفوز التي حققها الجوية في الشوط الثاني بعد تحسن الاداءوكان الافضل والأسرع والأخطر وشكلت عناصره مصدر ازعاج على منطقة صاحب الارض وهددوا المرمى واستمروا بفرض الضغط الذي أثمر عن تسجيل هدف التقدم بعد مرور تسع دقائق على بداية الشوط من خطأ دفاعي استغله شريف عبد الكاظم ليمرر الكرة الى الشباك ما ربك من حسابات النجف الذي لم يتمكن من ايقاف خطورة المنافس وتراجع أدائه عن الشوط الاول واللعب بخطوط متباعدة وتحت ضغط النتيجة املا بادراك التعادل وحاول احمد فاضل الذي ابدع بكرة قوية تصدى لها محمد حميد اخر الوقت قبل أن يعود صاحب الهدف الأول ويسجل هدف الحسم د95 ويقضي على امال النجف الذي لم يقدم شيء في الحصة الاخرى ولم تنفع التبديلات من تغير مسار المباراة وانتهت بحسرة اكبرجمهور يحضر للملعب الذي كان يمني النفس بالتعادل على الأقل لكن الهجوم ظهر على استحياء و كل شيء ذهب لمصلحة كتيبة جثير التي لعبت كرة سريعة بفضل تحركات الاسماء التي عول عليها والفريق وذلك باستعادة الصدارة من العدو اللدود والتوازن عقب هزيمة القاسم المرة.

فوز اربيل على الكهرباء

وحقق اربيل اهم فوز له في البطولة بتغلبه على الكهرباء بثلاثة أهداف لواحد في لقاء مؤجل من الدور الماضي ليرفع رصيده25 وتقدم مركزبن حيث الرابع عشر بفضل النتيجة التي كان ورائها كل من محمد خليل د43 وحسن عاشورد57 وشيركو كريم64 فيما قلص للكهرباء الفارق علي جاسم77 وقبلها اخذ الفريق يحشد قدراته في تقديم المستويات واختلف مستواة في المنافسة وفي تحول واضح في الجولات الاخيرة والاهم ان يتقدم ويحسم اللقاء الصعب في قلب العاصمة ويكسر حاجز الكثير من النتائج السلبية والاهم اظهار قوته في المرحلة الحاسمة وبات طرفا مؤثرا بقيادة عباس عبيد الذي يقود الفريق للفوز الثاني والثار لخسارتي كربلاءو الكهرباء وفي بداية جيدة و أضافت ست نقاط قبل أن يقدم خدمة للزوراء المتربص بموقع الكهرباء الذي يكون تلقى الهزيمة الرابعة لكنه لازال منافسا قويا في ظل ما يمتلك من لاعبين حققوا نتائج جيدة ورصيد نقاط دفعه للموقع الحالي ومهم ان تخرج المباريات من النتائج التقليدية.

تستأنف مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم يوم غد الأحد باقامة خمس مباريات ضمن الدور 22 وفيها يخرج الشرطة لمواجهة متذيل الترتيب الديوانيةفي اللقاء الذي سيقام عند الثالثة والنصف عصرا ويضيف ثامن عشر الموقف السادس دهوك ويستقبل نوروز في السليمانية ما قبل الاخير الصناعة ويتواجه القاسم ونفط البصرة ونفط الوسط والحدود وتقام المباريات الأربع بوقت واحد حيث التاسعة والنصف ليلا ويلتقي الاثنين الطلاب والكهرباء ويخرج الرابع الزوراء الى زاخو صاحب الارض ثالث عشر ويستقبل النجف التاسع الكرخ الحادي عشر ويلعب اربيل رابع عشر مع نفط ميسان السابع ويلاعب كربلاء المتصدرالجوية وتقام جميع المباريات عند التاسعة والنصف ليلا.

الدرجة الأولى

واصل الامانة تصدره لفرق المجموعة الاولى ضمن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم رغم تعادله بدون اهداف مع الرمادي امس الاول ضمن مباريات الدور السابع عشر برصيد30 بفارق اربع نقاط عن اقرب ملاحقية الصناعات 26 بعد تغلبه على الاتصالات بهدفين لواحد ليرفع رصيده الى26 باقل مباراة قبل ان يتراجع الثاني لدائرة الهبوط وتقدم البيشمركة للمركز الثالث بعد تغلبه على جيرانه متذيل المجموعة الحويجة بخمسة اهداف لهدفين برصيد 25 وتراجع البحري رابعا24 اثر تعادله بهدف مع الدفاع المدني والتراجع للخطر وتمكن ميسان الهروب من منطقة الهبوط بفوزه على مصافي الجنوب بهدفين متقدما للمركز السابع برصيد 20.

المجموعة الثانية

تصدر الميناء البصري فرق المجموعة الثانية اثر تعادله مع فريق الحسين بدون اهداف ضمن مباريات الدور السادس عشر برصيد 30 ومتوقع ان تنعكس الصدارة على نتائج مباريات الفريق المقبلة وتوسيع الفارق الذي يفصله عن الوصيف الجولان والثالث ديالى برصيد مشترك 29 وهو ما يؤكد عليه هاتف شمران الساعي لاخذ الامور بالاتجاه الصحيح وان يتحقق كل شيء في وقتة من خلال خوض اللقاءات الحاسمة بحذر شديد وتحقيق كامل نقاطها لدعم مهمة الاستمرار في الصدارة وحسم التاهل والعودة لمقعده في الممتاز في الاستفادة أولا من مباريات البصرة ويكون قد التقى امس مع السماوة ويخرج بعدها الى الكوفة والى عفك ثم يستقبل صليخ ويخرج للمصافي ويستقبل الشرقاط في اخر مبارياته وسط انتظار جمهوره في ان يتمكن الفريق من العودة بسرعة في ظل الأجواء التي يمر فيها والعمل من المدرب و اللاعبين سوية لحسم المهمة وتراجع ديالى للمركز الثالث بعد خسارته في ملعبه أمام الشرقاط 15في منطقة الهبوط كما تعثر الجولان وضيع فرصة الانتقال للصدارة اثر تعادله مع صليخ في العاصمة بهدف وتغلب المصافي على عفك بهدف والكوفة على المرور بهدفين لواحد وتعادل السماوة والناصرية بهدف.