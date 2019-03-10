(الشرقية) تنال شهادة الكفاءة العليا من مؤتمر القاهرة الدولي للريادة

القاهرة – الزمان

منح مؤتمر القاهرة الدولي للريادة قناة (الشرقية) شهادة الكفاءة العليا بعد حصولها على المركز الاول كأفضل قناة في العراق لمهنيتها وصدقها في نقل الاحداث وتميزها في الاهتمام بالملف الانساني. واقيم حفل توزيع جوائز المؤتمر في دورته الأولى بالقاهرة الجمعة الماضية في قاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام ، الذي تنظمه منظمة كتاب بلا حدود، واتحاد الخليج العربي للتنمية البشرية. وتم خلال فعاليات الحفل، تكريم شخصيات سياسية وثقافية ودينية وإعلامية وفنانين ومخرجين من أنحاء الوطن العربي واختيار افضل المؤسسات التي برز دورها الريادي في العام 2018، بناءً على تقرير قدمته لجان من المتخصصين شُكلت في المنظمة، ومنح المؤتمر المكرمين (درع الريادة) و(شهادة الكفاءة العليا).ومن القنوات الاخرى التي تم تكريمها فضلا عن (الشرقية)، القناة المصرية الأولى وفضائية كردستان وقناة عدن اليوم.كما تم تكريم الشاعر العراقي اسعد الغريزي والشاعر السوري خالد مصباح مظلوم الذي يعتبر من أغزر شعراء العالم حيث تجاوز عدد دواوينه المئة وخمسة وعشرين ديوانا ،بالإضافة إلى تكريم مطار أربيل الدولي كأفضل مطار في العراق وجامعة النهرين العراقية وجامعة سوران وجامعة الأزهر.