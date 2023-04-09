(الشرقية) تقدّم رحلتي عمرة لسيدتين من البصرة

البصرة – الزمان

اطلقت قناة (الشرقية) امس الاول باكورة حلقات البرنامج الانساني (رحلة العمر) الذي وفر بحلقته الاولى للموسم الرمضاني الحالي رحلتين الى سيدتين من البصرة لاداء مناسك العمرة ، والسيدتين هما ام علي البالغة من العمر 77 عاما وام سالم من منطقة الزبير والبالغة من العمر 60 عاما ،وعبرت السيدتين عن فرحتهما بهذه المبادرة وهما تتسلمان من معد ومقدم البرنامج علي الخالدي تكاليف الرحلة ومصاريفها مع ملابس الاحرام ، وقالت ام علي وسط هلاهل افراد عائلتها التي انطلقت فرحا (انها منذ سنوات نوت اداء العمرة ولكن ضيق الحال منعها من تحقيق ذلك ،وهاهي امنيتها تتحقق )، ولهجت ام سالم بالشكر لـ(الشرقية) على مبادرتها هذه ،فيما اطلقت فرقة شعبية موسيقاها ابتهاجا. وفضلا على برنامج (رحلة العمر) تتواصل المبادرات الانسانية لرئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز في رحاب شهر الخير ،عبر برنامجي (على نياتكم ترزقون ) و(فطوركم علينا) اللذين يدخلان الفرحة على عوائل انهكتها مصاعب الحياة والمرض وغياب المعيل،بتقديم مبالغ مادية تعينها على تجاوز ظروفها مع توفير أجهزة كهربائية ومستلزمات منزلية تفتقد اليها تلك العوائل التي تلهج بالشكر للبزاز مؤكدة ان (الانسان يعجز عن وصف خيراته فهو ابو الفقراء).