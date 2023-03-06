1001 تثير ردود فعل إيجابية واسعة

(الشرقية) تطلق سبعة أعمال درامية بالشراكة مع المنصة

بغداد – ندى شوكت

اثار الإعلان عن اطلاق منصة (واحد صفر صفر واحد) على مستوى عالمي في العراق ، ردود فعل إيجابية واسعة ، وعدها خبراء خطوة سباقة نحو مستقبل عالم الاتصالات، فالمنصة التي انطلقت في شراكة مع مجموعة قنوات (الشرقية) تضم اضخم الاعمال الدرامية والكوميدية والوثائقية والمنوعة الاصلية وكاملة الحقوق، وأكدت الاعلامية في القناة رقية حسن في شريط اعلاني (ان 1001 نتاج مشروع يعد الأول من نوعه في العراق ، استغرق التحضير له والتنفيذ سنتين كاملتين بعقول عراقية وعالمية). فيما قال المؤسس والرئيس التنفيذي في المنصة محسن (ان اسم 1001 مستوحى من جاذبية قصص ألف ليلة وليلة ،ونحن نضيف اليه الف حكاية وحكاية والف حدث وحدث والف فنان وفنانة والف مفاجأة ومفاجأة) مؤكدا(في نيتنا تقديـــم عــــدد لا نهائي ومتغير باستمرار من الاعمال الدرامية والكوميدية والوثائقية وبرامج الأطفال والمحتوى المترجم والمدبلج).مشيرا الى انه (قبل بداية شهر رمضان ستطلق المنصة حصرا سبعة مسلسلات درامية جديدة ومبتكرة شارك فيها اكثر من 150 ممثل وممثلة ومئات الفنيين المهرة والتي ستعرض على المنصة قبل عرضها على الشاشة بـ24 ساعة،بالإضافة الى عشرات البرامج التي تغطي اهتمامات الجمهور).

ومن بين المسلسلات والبرامج التي ستعرضها (الشرقية) بالشراكة مع 1001:(كاتم)،(خارج التغطية)، (مجنون سارة)،(الخوات)،(تعال اسمعك)،(اقتحام)، (بغداد الجديدة).

كما اعلن محسن (عن وضع المنصة الأساس لأول مسابقة للرياضيات الالكترونية المتلفزة بالكامل في العراق يتم تقديمها وفقا لمعايير الإنتاج الدولية،بالتعاون مع مختصين عراقيين). مشيرا الى ان (مكتبة المنصة تضم مسلسلات عراقية كلاسيكية تم تحسين صورتها).

وقال المدير التقني في المنصة المهندس أحمد (ان 1001 تطبيق سريع ومجاني واستخدامه سهل،وقام فريقنا باختبارات لشبكة الانترنت من شمال العراق الى جنوبه وتم تصميمه وفقا لذلك ووفق اعلى المعايير العالمية) موضحا ان (فريق 1001 يبني ميزات جديدة للتطبيق كل اسبوعين اعتمادا على مقترحات المشاهدين وطريقة استخدامهم له والمشاكل التي قد يواجهونها، والتطبيق متوفر باللغتين العربية والإنكليزية وستتم إضافة لغات أخرى اليه قريبا، منها اللغة الكردية). مؤكدا( بإمكان مستخدمي أجهزة الكومبيوتر مشاهدة 1001 على شبكة الإنترنت تحت عنوان 1001.tv.والتطبيق متاح على أنظمة أندرويد منذ الاثنين الماضي ويتمكن مستخدمو الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية من تصفح الموقع بيسر وسلاسة).

واعلن المدير الاستراتيجي في المنصة وليام (سنوفر للجمهور العراقي مجموعة من الاعمال الدرامية الاجنبية وافضل المحتويات من جميع انحاء العالم من خلال شراكات مع محطات بث عالمية وستوديوهات دولية ،مع المراعاة عند اختيار المحتوى انه موجه للجمهور العراقي وستكون جميع المحتويات مترجمة او مدبلجة الى العربية، اذ سيتوفر على المنصة المحتوى الكوري والاسباني والإنكليزي والياباني والصيني، ونحن بصدد انهاء صفقات لمحتوى تركي وكذلك هندي) .