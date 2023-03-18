(الشرقية) تطلق دورة برامجية ضخمة في رمضان

بغداد – ندى شوكت

كشفت قناة (الشرقية) عن تفاصيل دورتها البرامجية المنوعة لشهر رمضان المبارك التي تعد اضخم دورة برامجية لأفضل انتاج منوع ومتميز.فيما دشنت منصة 1001 بالشراكة مع (الشرقية) تطبيقاتها على الهواتف الذكية والالواح الالكترونية على ابل ستور وغوغل بلاي ،واصبح بامكان الملايين متابعة مستوى تلفزيوني فريد ورائد ومشاهدة حبكة درامية مشوقة .

وتضم الدورة اكثر من سبعة مسلسلات جديدة يتباين محتواها بين الدرامي والاكشن والفكاهي الهادف،فضلا على برامجها الإنسانية المتميزة التي يتصدرها برنامج(على نياتكم ترزقون) ، وكذلك برنامج المسابقات الخاص بتلاوة القرآن الكريم وتجويده(قاريء الرافدين)،والبرنامج المشبع بالاجواء الرمضانية ولعبة المحيبس المعنون(بات لايف).

تفاصيل ص7