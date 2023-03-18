رحلة عمر تنشر الخير بصحبة على نياتكم ترزقون وفطوركم علينا

(الشرقية) تطلق أضخم دورة برامجية في رمضان

بغداد – ندى شوكت

اطلقت قناة (الشرقية) الجمعة حملتها الاعلانية لدورتها البرامجية المنوعة لشهر رمضان المبارك التي تعد اضخم دورة برامجية لأفضل انتاج منوع ومتميز.فيما دشنت منصة 1001 بالشراكة مع قناة (الشرقية) تطبيقاتها على الهواتف الذكية والالواح الالكترونية على ابل ستور وغوغل بلاي ،واصبح بامكان الملايين متابعة مستوى تلفزيوني فريد ورائد ومشاهدة حبكة درامية مشوقة .فيما وعد فنانون بعروض مبهرة خلال الشهر الكريم.

وتواصل المنصة والقناة الافصاح عن كل ما هو جديد لبرامجها خلال رمضان ومنها مسلسل (بغداد الجديدة) حيث الحب هو اللحظة التي تشعرك بالأمان وأنت تعيش في أخطر مكان في العالم وفيه يحل الموت بديلاً عن الحياة وعندما تصبح تجارة المخدرات طريقاً نحو عالم الجريمة ،يبدأ الصراع بين شخوص يمتلكون السطوة والسلاح ليتحول البلد إلى حلبة صراع البقاء فيها للأخطر. وفي المسلسل تواجه عائلة الحاج إبراهيم حاضراً مشؤوماً تغذيه ذنوب الماضي وخطاياه، حيث يتصارع أبناؤه من أجل المال والنفوذ واضعين سمعة العائلة خلف ظهورهم، لكن أحدهم يقود مسار الأحداث الى نهاية مأساوية ويفاجئ الجميع برغباته المكبوتة وبدوافعه المدفونة، وهو من بطولة باسم قهار ورنا جعفر ياسين ،كتابة مصطفى كاظم.

وقال بطل المسلسل الممثل باسم قهار (انا فرح لتأسيس المنصة بالشراكة مع الشرقية لانها ستسقطب اسماء واعمال جديدة وتحسم احتكار الدراما في شهر رمضان كأنه مهرجان وهو ما نلاحظه في العراق وفي الدول العربية بشكل عام) مضيفا (المنصة قد تسهم في انتاج دراما خارج هذا الزمن او الحالة،وذلك يعد دعم كبير للدراما العراقية ومحاولة لتطويرها واستقطاب اختصاصات واسماء جديدة في الكتابة وفي العناصر الفنية الاخرى).مؤكدا(شي مفرح ان عملي الجديد مع افتتاح المنصة وان الجمهور سيشاهدني من وسيلة ثانية واكيد سيكون اكثر انتشارا. واعتقد ان المنصة بحاجة الى شراكات اخرى من فنانين قد يكونون عاطلين باقي السنة خارج الموسم الرمضاني، والمنصة قد تكون مجال اوسع لهم للاداء والظهور والتواصل والتأثير).

وتعود الفنانة ريام الجزائري من خلال منصة 1001 الى الشاشة بمسلسل (شارع الاميرات) لمخرجه المصري احمد خالد وعن ذلك قالت (المنصة خطوة بالنسبة للفن العراقي المرئي،اذ الملاحظ في السنوات الاخيرة عربيا وعالميا ان المنصات هي تقريبا المكان الذي يستقطب مختلف الفئات من الجمهور اذ عليها قدمت افضل الاعمال على المستوى التقني والفني والجماهيري،ولهذا فأن منصة 1001 خطوة جبارة وتخلق نوعا من الديمومة لاغلب الاعمال العراقية التي هي موسمية , اغلبها تعرض في شهر رمضان ،ولهذا فان المنصة ستحقق طفرة نوعية حتى في قيمة الاعمال .وهذا ليس بغريب على الشرقية لان هي دائما سباقة في كل شيء حتى في المحتوى الذي تقدمه وايضا في محاولة تطوير الفن العراقي ، ولهذا انا اشكرهم جدا على هذه الخطوة) ويشاركها في بطولته علي السعدي.

وقال المخرج سامر حكمت ان (منصة 1001 هي السفينة التي ستنقلنا إلى العالم العربي، واعتبر 1001 أضافة للفن العراقي فهي تقدم مختلف الاعمال العراقية من افلام ومسلسلا ت وهذا يزيد من الحركة الفنية وممكن ان يصل بها العربية،فضلا على ان الاعمال التي تقدم على المنصات يكون مستواها عالي سواء من حيث الاخراج او النصوص والكاميرات والانتاج).

فيما اعلن المطرب علي جاسم عن أول تجربة له في التمثيل بمسلسل (مجنون سارة ) موضحا(هذه المرة لن تشاهدوني كمطرب او من خلال الكليبات ، وانما كممثل) موضحا (دخلت دورات تأهيلية قبل سبعة اشهر ودورات تعليمية بخصوص هذا المسلسل الذي رصدت له انتاجية كبيرة).

برنامج كوميدي

ويحمل الممثل اياد راضي معه مشكلات كثيرة بينه و بين (دودي ) عبر برنامج كوميدي هادف بعنوان(محتوى خابط ) تشاركه في بطولته الاء حسين ومحمد قاسم، اخراج سامر حكمت.اما مسلسل (كاتم) فيدور حول قصة عشق تجمع احدى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي (فاشينيستا) مع شخصية تملك المال والسلاح والنفود ،صراع بين الجمال والرصاص يضع هيبة الدولة في مهب الريح ، فلمن الغلبة ؟ هل هي لشخصية تبث الرعب في بغداد أم لفاشينيستا تتحكم بمكاتب وشخصيات ؟ الجواب ستكشفه حلقات المسلسل، وهو من اخراج سامر حكمت وكتابة احمد هاتف وبطولة غالب جواد .اما مسلسل (مجنون سارة ) إخراج مهند ابوخمرة ،بطولة علي جاسم ،اشراف عام فراس السراي،فبطله شاب يغادر لغة العقل ليصبح قلبه دليله في الحياة .. ليجد نفسه هائماً على وجهه بين الطرقات، قصة حب مجنونة تقود شاباً إلى دهاليز لم يدخلها من قبل حتى بات يطلق عليه (مجنون سارة) .وفي برنامج (خارج التغطية ) يشاهد جمهور القناة مناظر لم ترها عين .. وعادات وطقوس صادمة .. ورحلات محفوفة بمخاطر محسوبة .. ومغامرات تثير الدهشة من أجل اكتشاف ثقافات ، من خلال جولات تقوم بها الفنانة ملايين بين دول العالم.وفي برنامج (تعال اسمعك ) هناك صوت جميل مفتاح لدخول القلوب وموسيقى توحد الشعوب و أصوات تتراقص على أجمل المقامات لترسل أنغاماً تبث الأمل والحياة.

وفي مسلسل (الخوات ) هناك كابوس بين أربعة جدران يطارد فتيات غدر بهن والدهن في لحظة طيش، ورغبات تمد خيوطها لتسقطهن فخ الأخطاء، وأم عزلاء تقاوم المال الحرام لتقف سداً أمام ذئاب بشرية تريد نهش أجسادهن ،وهو من بطولة الاء حسين وشهد الخطاب .وفي مسلسل (اقتحام) هناك أناس أبرياء يجدون أنفسهم رهائن تتحكم بأرواحهم بنادق كلاشينكوف وأسلحة تهدد بكتم أنفاسهم ، ولا سبيل إلى نجاتهم إلا باتخاذ قرار مصيري لغته الرصاص والدخان،وهو من بطولة زهراء بن ميم ،تأليف وإخراج مهند أبو خمرة. كما اعلنت عن (الشرقية ) عن برنامجها الرمضاني المحبب (بات .. لايف) مع هيفاء حسوني التي اكدت (ربحكم مضمون بس تجون.. وماكو خسران والكل ربحان) الذي يبث من ستوديو اربيل ،مضيفة (توجد هدايا نقدية كبيرة للفائزين و هدايا نقدية لمن لم يحالفه الحظ بالفوز)، اخراج علي البياتي. كما اعلنت القناة عن مسلسل جديد عنوانه (قمر بغداد) وهو من اخراج احمد سعد،فكرة فراس السراي. ويسلط برنامج (صباح رمضان ) الضوء على طقوس الشهر الفضيل وعاداته. ومن البرنامج الانسانية للقناة (رحلة عمر) مع الاعلامي علي الخالدي الذي تتحقق من خلاله امنيات الناس كذلك الحال مع البرنامج الانساني (على نياتكم ترزقون) الذي ينشر الخير في مختلف المحافظات العراقية، تقديم شيماء عماد زبير ويؤدي اغنية المقدمة المطرب ماجد المهندس. وتتولى تاميلا سنان وياسمين مهدي تقديم برنامج (فطوكم علينا) لمخرجه علي العبايجي الذي يلتقي عدد من العوائل على مائدة الافطار ويقدم لها هدايا عديدة.

اما برنامج(قاريء الرافدين) فيعد من اضخم برامج قراءة وتلاوة القران الكريم ،يقدم يوميا قبل اذان المغرب، ويتنافس في مسابقته 500 قاريء، وسيمنح الفائزين الثلاثة الاوائل جوائز قيمة.

كما يتم خلال الشهر الفضيل تقديم عدد من المسلسلا ت العربية الجديدة.