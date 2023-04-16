(الشرقية) تزرع الفرحة بقلوب المسنات والأرامل عبر رحلة العمر

المثنى – سعدون الجابري

اعتادت قناة (الشرقية ) وبتوجيه من رئيس مجموعة الإعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز أن ترسل مجموعة من السيدات لزيارة بيت الله الحرام و قبر الرسول الأعظم محمد ( ص ) في أيام شهر الطاعات رمضان الخير من خلال برنامج (رحلة العمر)، و في موضوعنا اليوم سنطلع على كواليس احدى حلقات البرنامج التي كانت محافظة المثنى ، بعد أن أختار ملاك البرنامج ثلاث سيدات بشمولهن بمبادرة البرنامج الذي يعده و يقدمه الإعلامي علي الخالدي ، برفقة كادر تصوير متخصص . قبيل سفرنا من بغداد للسماوه كان لنا إتصال هاتفي مع رئيس فرع المثنى بنقابة الصحفيين العراقيين عارف شهيد السماوي ، لغرض البحث عن عدة سيدات يستحقن العمرة ، و تم تحديد الموعد و التنسيق مع مديرية زراعة المثنى ، لغرض مرافقتنا لفريق من الإرشاد الزراعي الذي يضم مهندسين زراعيين و دكتور ، و وصلنا دائرة الزراعة و كان برفقتنا دليلنا الصحفي السماوي ، و قام الخالدي بأرتداء بدلة العمل لفريق الزراعة ، و أتفقنا على الخطة التي نصل بها للعوائل و نفرحهم و نحن بصفة فريق مديرية الزراعة ، وتنكر الخالدي تماماً بالبدلة و الكمامة و النظارة السوداء ضمن سيناريو البرنامج، و محطتنا الأولى كانت زيارة الأرملة أم حسين وهي خمسينية العمر تعيل سبعة أبناء ، كون زوجها متوفي قبل ثلاثة سنوات و تسكن في منطقة المهدية بأطراف السماوه و المنطقة هذه زراعية ، و بعد أن نجحت مهمتنا الأولى توجهنا أيضاً برفقة مديرية الزراعة وزميلنا الصحفي السماوي ، و جهتنا كانت لقضاء الخضر لنزرع الفرحة بقلوب السيدتين أم حيدر و أم محمد .

و بين معد و مقدم البرنامج علي الخالدي لـ( الزمان ) ( بهذه الحلقة من السماوه أسعدنا ثلاث أسر سماويه .. والزيارة الأولى لبيت الأرملة أم حسين ، التي تعيش بمنطقة زراعية خارج مركز السماوه تسمى قرية المهدية .و صلنا لبيت الأرملة أم حسين و أنا أحد فريق مديرية الزراعة / الإرشاد الزراعي ، وقدمت المهندسة الزراعية رواء شرحاً بسيطاً لوقاية المزروعات و الخضروات بالبيوت ، بعد ذلك رفعت الكمامة وخلعت النظارة من وجهى و عرفتهم بشخصيتي و قناتي ( الشرقية ) ، فرحت هذه السيدة كثيراً و قدمت لها ( الإحرام ) الخاص بالعمرة مع المبلغ المخصص لسفرها جواً ذهابا و إيابا مع مصاريفها هناك ، و هي بدورها قدمت الشكر لإدارة القناة و للكادر .. و ودعناها ).

المحطة الثانية

مضيفا(واصلنا المسير في محطتنا الثانية نحو قضاء الخضر بسيارات دائرة الزراعة حتى و صلنا لبيت الأرملة أم حيدر و الدليل لنا كانت السيدة أم محمد ، و هي صاحبة مشغل صغير للخياطة و الحياكة بمنطقة ريفية ، وكذلك معنا زميلنا السماوي و كادر الزراعة ، و بعد التوجيهات الزراعية من المهندسة رواء لهذه السيدة ، بعدها أعلنت لهذه الأرملة ( نحن من قناة الشرقية ) و ليس من الزراعة ، جئنا لنفرحك و نبشرك بالذهاب بزيارة العمرة لبيت الله و قبر الرسول محمد ( ص ) ، تفاجئت المرأة و بكت فرحاً و هي تبتهل الى الله بالدعاء لنا على فرحتها ، و قلنا لها أن الذي أوصلنا لبيتك صديقتك أم محمد ، حيث كانت معنا و باقية بإحدى سياراتنا و نادينا على أم محمد وحضرت لتبارك للأرملة أم حيدر ، و دار حديث بين السيدتين و نحن ، و أكدت لنا أم محمد أن أم حيدر و هي ستينية العمر و تعمل بمشغلها بصفة خياطة كون مرتبها تعيش به مع أسرتها وزوجها متوفي .واعلنا لأم محمد: أنت أيضاً ستكونين برفقة أمنا أم حيدر للذهاب للعمرة .. و هذه البشرى أزفها لك لتكونين برفقة صديقتك أم حيدر) .

من جانبها قالت أم محمد :(حقاً أفرحتوا أم حيدر و بعدها أفرحتوني بزيارة العمرة التي يتمناها كل مسلم و مسلمة، و بفضل الله و قناة الشرقية المتمثلة بالأستاذ سعد البزاز أصبح الحلم حقيقة ، كون أم حيدر هي الوحيدة بين مجموعة عاملات بمشغلي لم تذهب للعمره ، و اليوم جاءت البشرى لها و من ثم لي .. لنتهئ للسفر بزيارة الكعبة وقبر الرسول محمد (ص) .

مبينه : الأرملة أم حيدر بعد وفاة زوجها أصبحت المسؤولية مضاعفة عليها ، كونها تسكن ببيت إيجار و أنا أساعدها دائما مادياً و هي تستحق ذلك .

و أضاف الخالدي : قمنا بتسليم السيدتين ( الأحرام ) و المبلغ المخصص للسفر جواً مع مصاريف خاصة لكل واحدة منهن .

من جهته قال الصحفي عارف السماوي لـ( الزمان ) (لا بد لي من الاشادة بما تقوم به قناة الشرقية ، و خلال أيام الشهر الكريم ( رمضان الخير ) أنا متابع لبرامج الشرقية مثل برنامج رحلة العمر و على نياتكم ترزقون الذي تقدمة زميلتنا شيماء عماد زبير و كذلك برنامج فطوركم علينا تقديم الزميلتين تاميلا و ياسمين ، هذه البرامج زرعت الفرحة و السرور بقلوب أعداد كبيرة من الأسر العراقية المستحقة للعون و المساعده في إقليم كردستان و الموصل و باقي محافظات الوسط و الجنوب ).مؤكدا(كل هذا يرجع للدور الكبير لأستاذنا الفاضل سعد البزاز الذي هو الراعي و الداعم لجميع البرامج عبر تلفزيون الشرقية ، وفقه الله و جميع الطواقم الإعلامية التي أشتركت بأعداد و تقديم و تصوير و إخراج و مونتاج تلك البرامج المنوعة التي أكثرها تحمل الطابع الإنساني) .

اسرة عمل برنامج (رحلة العمر) تضم:- إشراف عام : فراس السراي ،الإعداد والتقديم : علي الخالدي،مخرج ميداني ومدير تصوير : عمر الجابري،تصوير : سرمد بليبل و أسامة المفرجي و إيهاب البدراني ومصور طائرة : علي الطرفي ،المتابعة الصحفية سعدون الجابري ،كرافيك : عبد الرحيم يونس ،مونتاج وأخراج : عمار السعد.